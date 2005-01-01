Випускників шкіл і вузів не забиратимуть в армію цього літа

Через карантин весняний призов перенесли, зрушили і строки вступної кампанії.

В Україні через пандемію коронавіруса перенесли весняний призов в армію на літо. У Міністерстві освіти і науки домовилися з Міноборони, щоб випускників шкіл і вищих навчальних закладів не забирали служити протягом літа. Про це заявила виконувач обов'язків глави Міносвіти Любомира Мандзій в ефірі hromadske.

- Ми говорили з колегами з Міністерства для того, щоб не допустити таких випадків, коли не закінчивши, або випускники, яким 18 років вже в липні, коли ще немає результатів ЗНО та ще не розпочалася вступна кампанія, щоб їх не закликали в армію, - сказала вона.

Мандзій підкреслила, що призовні комісії доручили врахувати це в своїх діях і відстрочити призов.

Раніше в Міноборони заявили, що українці у віці 18-19 років будуть йти в армію тільки за власним бажанням і за наявності відповідної письмової заяви.

Весняний призов мав розпочатися 18 березня, проте був припинений через карантин. Загальна чисельність призовників навесні 2020 го повинна за планом скласти 16 тисяч 460 осіб, з яких до Збройних сил повинні були направити 9 тисяч осіб, в Національну гвардію - 5 тисяч 460 осіб, до Державної прикордонної служби - 1 тисяча 300 осіб, до Державної спеціальної службу транспорту - 700 осіб.Через карантин весняний призов перенесли, зрушили і строки вступної кампанії.

В Україні через пандемію коронавіруса перенесли весняний призов в армію на літо. У Міністерстві освіти і науки домовилися з Міноборони, щоб випускників шкіл і вищих навчальних закладів не забирали служити протягом літа. Про це заявила виконувач обов'язків глави Міносвіти Любомира Мандзій в ефірі hromadske.

- Ми говорили з колегами з Міністерства для того, щоб не допустити таких випадків, коли не закінчивши, або випускники, яким 18 років вже в липні, коли ще немає результатів ЗНО та ще не розпочалася вступна кампанія, щоб їх не закликали в армію, - сказала вона.

Мандзій підкреслила, що призовні комісії доручили врахувати це в своїх діях і відстрочити призов.

Раніше в Міноборони заявили, що українці у віці 18-19 років будуть йти в армію тільки за власним бажанням і за наявності відповідної письмової заяви.

Весняний призов мав розпочатися 18 березня, проте був припинений через карантин. Загальна чисельність призовників навесні 2020 го повинна за планом скласти 16 тисяч 460 осіб, з яких до Збройних сил повинні були направити 9 тисяч осіб, в Національну гвардію - 5 тисяч 460 осіб, до Державної прикордонної служби - 1 тисяча 300 осіб, до Державної спеціальної службу транспорту - 700 осіб.