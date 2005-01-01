Більше ніж іграшка

Штучна лялька ніколи не відмовить та завжди підтримає будь-яку фантазію, не скаже «знаєш, у мене болить голова». Така лялька могла б бути ідеальним сексуальним партнером, але поки залишається просто хорошою і дуже зручною іграшкою. Навіть елітна секс-лялька, на жаль (чи на щастя) не здатна любити, а емоції в сексі мають значення.

Що ж можуть секс-ляльки, які вони бувають і з чого, як правило, зроблені.

Для нього і для неї: хто грає в ляльки?

Купити красиву ляльку для сексу не проблема https://www.intim-fantasia.com.ua/shop/seks-kukli. В секс-шопі "Фантазія" можна побачити таку красуню, з якою захочеться проводити в ліжку цілими днями. Чому красуню, а не красеня? Тому що основні покупці цих іграшок - чоловіки, яким подобаються жінки.

За результатами опитувань, майже 30% дівчат категорично проти сексу з лялькою, в той час як 65% хлопців двома руками «за». Дійсно, в ляльці «чоловік» немає нічого, що могло б зацікавити жіночу аудиторію, крім вічної ерекції. Але з цим завданням впорається будь-який фалоімітатор. Навіщо платити більше? Втім, частка ляльок-чоловіків на ринку становить мінімум 10%, а це значить, що комусь-то все-таки це потрібно.

Перша секс-лялька була сконструйована в Німеччині за вказівкою Гітлера. Арійка, створена для задоволення природних потреб німецьких солдатів, звали Боргхільд. Дрезденська фабрика з виробництва силіконових Боргхільд була знищена під час бомбардування.

З чого виготовляють штучних ляльок?

В асортименті ляльок для сексу розібратися легко. Це тобі не вібратори зі складним розмаїттям форм і матеріалів. Існує всього два види ляльок - надувні і реалістичні.

«Гумова жінка» - це про надувну ляльку для сексу. Виготовляється така з ПВХ або латексу. На справжню не схожа. З переваг - дешево коштує. Буває різної якості. У найпростіших надувних секс-ляльок - надруковане обличчя і нереалістичні статеві органи. Ті, що дорожчі, крім правдоподібного обличчя, оснащені вагіною і попка а-ля натюрель.

І все-таки краще, що існують в цьому сегменті - реалістичні ляльки. Саме в ці ляльки закохуються, роблять їх своїми коханками і навіть дружинами. Усередині такої ляльки - гнучкий і міцний каркас. Зовні - матеріал, що нагадує шкіру.

Що стосується матеріалів, китайські сучасні секс-ляльки, як правило, виготовляються з термопластичного еластомеру. Дорогі японські та американські секс-ляльки обтягнуті силіконом. Але всі як одна викликають незручне почуття, ніби перед тобою справжня жінка.

Якщо мова йде про ляльку-чоловіка, все аналогічно.

У 2016 році в Барселоні відкрився будинок розпусти LumiDoll, де замість повій клієнти брали силіконові ляльки. Сьогодні такі будинки розпусти відкриті в ряді європейських країн, включаючи Росію.

Будь-яка примха: як виглядають секс-ляльки

При виборі ляльки важливо розуміти, які саме жінки вас збуджують. Подобаються великі цицьки і великі попи - не заглядати на моделі. На щастя, ляльки бувають різні - повні, худі, блондинки, брюнетки. За ваші гроші - будь-який каприз.

Тепер про розмір. Поряд з великими (в людський зріст) є ляльки розміру міні. І хоча зростання маленької секс-ляльки не перевищує 50-60 см, в усьому іншому ця «дюймовочка» - як справжня. Дуже зручна для подорожей жінка - компактна, тиха, невибаглива. Поклав у валізу і носи.