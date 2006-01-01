Три роки безвізу з ЄС: п'ять найпопулярніших країн серед українців

Кількість візитів за кордон і далі б росла, але завадив карантин.

Три роки тому українці отримали можливість їздити в Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію і країни Європейського Союзу без оформлення віз. З тієї самої дати і по квітень 2020 року громадяни України зробили майже 49 тисяч безвізових поїздок за кордон.

- Найбільша кількість наших співвітчизників користуються кордоном з Польщею. Також для українців були активними ділянки кордону з Угорщиною і Румунією, і дещо менше - кордон зі Словаччиною. Крім того, відзначимо, що українці все частіше користувалися авіаційним повідомленням. Тоді як морське сполучення є найменш популярним. При цьому додамо, що пасажиропотік наших співвітчизників до країн ЄС зростає щороку. Зокрема в 2018 році кількість поїздок була на рівні 17,5 мільйона, а в минулому році воно становило - 18,65 мільйона. Перші місяці 2020 також не стали винятком, проте далі на ситуацію вплинула епідемія захворювання коронавірусною інфекцією через що більшість країн обмежили в'їзд, а регулярне міжнародне авіаційне сполучення призупинилося, - відзначили в Держприкордонслужбі.

У січні і лютому цього року українці в країни ЄС їздили 3 мільйони разів, а за аналогічний період 2019 - 2,3 мільйона.

Також для подорожей стали більше використовувати біометричні паспорти, проте попередні роки свідчать про зростання кількості таких мандрівників. У 2018 року кількість таких поїздок зросла в 4,2 рази в порівнянні з 2017 роком.

А ще, якщо в 2017 році найбільшим попитом користувалися такі країни як Італія, Німеччина, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина, то потім українці стали частіше цікавитися Австрією, Грецією, Іспанією, Італією і Чехією.

Скасування шенгенських віз для українців не означає скасування правил в'їзду в зону: