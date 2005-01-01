Вчений роз'яснив особливості вакцинації від коронавіруса

Доктор біологічних наук, академік РАН Сергій Недоспасов розповів , які складнощі доводиться долати вченим при створенні противокоронавірусної вакцини.

За його словами, новий вірус поводиться як "класичний паразит" - вибудовує свої білки на білковій основі людської мікромолекули РНК. Далі вірус розмножується всередині тіла нового "господаря". І людина, проходячи повз інших людей, може заразити і їх. Щоб перешкодити цьому процесу розмноження вірусу, необхідно обмежити йому доступ до біосинтезу. Вакцина зміцнить імунітет людини, який може самостійно протистояти спробам вірусу розмножитися.

Сформувати превентивну імунну відповідь організму - головне завдання при вакцинації від COVID-19. Однак процес формування імунної відповіді нешвидкий - в середньому 2-3 тижні, уточнив Недоспасов. Як і при вакцинації від інших небезпечних інфекцій, людині будуть вводити ослаблені клітини або компоненти вірусу, щоб організм, що називається, натренував імунну систему. І в подальшому при зіткненні з реальним вірусом він зможе дати готову імунну відповідь.

"Коли вас заразять реальним вірусом, ця імунна відповідь вас захистить. Ми всі проходимо через цикл щеплень - це не що інше, як захисна імунізація", - пояснив академік.

Вчений припустив, що вакцина від СОVID-19 може увійти до національного календаря щеплень - багато імунологів вважають, що цей вірус прийшов "всерйоз і надовго". А ось чи буде ця вакцина працювати все життя або доведеться до кожного сезону розробляти нову, - поки ще велике питання, над яким б'ються вчені.

За прогнозами вчених, вакцина буде готова до середини вересня поточного року. Однак Недоспасов в своїх прогнозах менш оптимістичний і називає найбільш ймовірною датою створення готової до широкого застосування вакцини, що пройшла всі випробування на тваринах і людині, тільки наступний рік. Причому в кожній країні, швидше за все, буде кілька варіантів вакцин.