До 100-річчя радянсько-польської війни: кияни і не помітили, що їх місто захопили

Поляки вели себе в завойованому Києві скромно, навіть інтелігентно. Людей не грабували і масових розстрілів не влаштовували. Ось тільки відступаючи, мости підірвали.

В останні місяці (до оголошення карантину) чи не на рівні перших керівників держав всерйоз обговорювалася ідея проведення спільного українсько-польського параду в Києві. Приурочити його збиралися до столітньої річниці взяття міста військами Пілсудського-Петлюри. Століття тому, 9 травня, вулицями парадним строєм пройшли частини Війська Польського і нечисленні дивізії УНР. Що завадило втілити ідею провести парад в 2020 році, сказати складно, може, і коронавірус. Ювілейний парад не відбувся, згадаємо ж , що насправді відбувалося в 1920 році.

Секрет "синіх" чоловічків

У перші дні травня на вулицях Києва було багатолюдно. Причина, що змусила людей зайвий раз вийти з квартир, - весна. Вона в 1920 році була затяжною, лише в кінці квітня над центральною Україною пронеслися дощі з грозами, а в перші дні травня прийшло і довгоочікуване тепло. Ось і потягнулися городяни до сонечка. 6 травня -не виняток, народу багато, особливо в центрі. І тут серед білого дня відбувається щось дивне. З рейсового трамвая, який прийшов в центр з Пущі-Водиці, вискакує пара десятків озброєних чоловіків у синій польовій і небаченій тут раніше військовій формі, діляться на групи, розбігаються по провулках, хапають першого-ліпшого під руки червоного командира, заскакують в трамвай і їдуть ...

Набіг невідомих був настільки стрімким, що на нього не встигли зреагувати не лише перехожі, а й колеги викраденого червоноармійця. У погоню не кинулися і навіть вслід не вистрілили. Було не до того, Червона Армія спішно евакуювалася, місто ось-ось повинні були взяти об'єднані війська Польщі та УНР, адже 10 днів тому (26 квітня) Польща оголосила Радам війну і стрімко наступала. Що стосується випадку з викраденням - це було дійсно зухвало. Полк улан вийшов в район Пущі-Водиці, розвідка відправилася на трамваї. Повернулися з видобутком.

Все стало на місця на наступний день, коли в місто стрункими рядами стали входити підрозділи в такій же небаченій раніше тут синій формі (виявилося, її в якості допомоги передала Польщі Франція). При повному викладенні, з артилерією, кулеметами і укомплектованими обозами. Примітно, що місцеві жителі дивилися на чергову (вже 13-ту за три роки) зміну влади скоріше з цікавістю і подивом, ніж зі страхом. Деякі навіть не здогадувалися про сенс того, що відбувається.

9 травня 1920 року польські солдати хвацько відмарширували по центру Києва.

Головне питання, що думали в той момент киянии "Як поляки поведуть себе в місті?". Чи підуть по шляху німців, які встановили залізну дисципліну в 1918-му, але особливо не заважали життю обивателів або як "червоні" при перших захопленнях міста, коли люди боялися вийти з дому, щоб не бути запідозреними в симпатіях до буржуазії.

Коронація, що не відбулася

Вишенькою ж на торті "київського тріумфу" повинен був стати запланований на 9 травня військовий парад. Ходили чутки, що під час його проведення маршала Пілсудського справлять в королі Речі Посполитої, а Петлюру офіційно визнають гетьманом України. Але щось пішло не так, і парад приймали не "перші особи", а генерал Ридз-Смігли, командувач армією, що взяла Київ.

До речі, городяни спочатку побоювалися бути присутнім при проході частин. У пам'яті ще були свіжі спогади квітня 1919 го, коли на спільному параді чорних запорожців і денікінців сталася сутичка, яка призвела до людських жертв. Цікавість все ж виявилася сильнішою, і вулиці міста були повністю заповнені глядачами. Один з них, журналіст Давид Заславський, так описував побачене.

- Вулицями Києва з Бібіковського бульвару на Хрещатик до міської думи і назад продефілювала ціла дивізія військ, усіх родів зброї. Це була трошки декоративно-оперна, але імпозантна картина. Київ давно не бачив такої кількості добре вимитих, чисто, навіть чепурних одягнених людей. Весело і бадьоро йшла під звуки військових оркестрів квітуча молодь Польщі, що відразу підкорила серця демократичного жіночого Києва. І якщо так гарно виглядали рядові воїни, то позитивно підкорювали пишністю своєю офіцери і генерали. Це була казкова феєрія, неправдоподібна в обстановці і умовах сучасної війни, чудове явище з іншого світу і іншого часу, - писав Заславський.

Польські війська були забезпечені Антантою не тільки формою, а й сучасною технікою.

А ось підрозділи союзників поляків - загонів армії УНР - виглядали не настільки вражаюче, це наводило автора на думку, що не так уже й міцний цей настільки потужно прорекламований союз.

- Ліниво і понуро йшла в безладних рядах купка українців. На них були такі ж, як у поляків, французького походження френчі, штани, черевики, але все несвіже, старе. І були вони неголені і нестрижені , і, на жаль, бруднуваті. І бовталися за спинами сумки різного кольору і вигляду. Офіцери не набагато краще рядових. І ззаду на простих селянських конях в возах з "дядьками" за кучера пошарпані кулемети, перев'язані мотузками, - звичайний вид повстанського загону. Це була жива картина польсько-українського союзу, - робить висновок Заславський.

Головна розвага - мілітарі-феєрверки

Шоу закінчилося, і городяни стали з побоюванням очікувати змін у своєму повсякденному житті. Зітхнули з полегшенням, дізнавшись - поляки втручатися в неї не збираються, передавши це право керівництву УНР. Ті ж у свою чергу міняти що-небудь не поспішали. Єдине нововведення, зроблене поляками, - зміна платіжної системи та курси використовуваних в торгівлі валют. Офіційно найбільший курс був привласнений польської марці, за нею йшли українські карбованці часів гетьмана Скоропадського, царські рублі і радянські грошові знаки. Чорний же ринок давав інші котирування - на першому місці тут стояли якраз царські рублі, а ось карбованці і марки йшли за найнижчим курсом. Через це періодично виникали конфлікти між продавцями і польськими солдатами, які хотіли розплатитися марками за офіційним курсом.

Втім, це стало для киян чи не єдиною незручністю. В іншому життя дуже швидко стало майже мирним, безпечним і комфортним. Працювали театри, ресторани, перукарні. Люди не боялися гуляти допізна вечорами (патрулі гарантували порядок), в центрі грали вуличні оркестри і працювали фонтани. У людей з'явилася навіть нова розвага - збиратися вечорами на Володимирській гірці і дивитися, як далеко, в районі Броварів, періодично "запалювалися" артилерійські постріли. Такий собі мілітарі-феєрверк.

Відносна ідилія тривала недовго. Уже в перших числах червня Червона Армія, перегрупувавшись, завдала по противнику настільки потужний удар, що тим нічого не залишалося, як відступити і здати місто. Закріпитися в ході цього відступу поляки зможуть тільки в передмістях Варшави, після чого війна перейде в нову стадію. Йдучи ж з Києва, солдати Ридз-Смігли підірвали мости через Дніпро. Постраждали Русанівський, Ланцюговий і обидва залізничні мости. Робилося це в стратегічних інтересах - щоб уникнути оточення, але в пам'яті у киян через цей "прощальний привіт" польська окупація залишилася як найбільш руйнівна для міста в ході всіх його захоплень і змін влади.