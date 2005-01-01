Душевые трапы TECE: дизайнерские решетки для продуманного интерьера

Основное требования к современной сантехнике – высокое качество. Производители работают над постоянным обновлением ассортимента, поэтому если продукция отличается долговечностью, она точно будет иметь и продуманный стиль. Всем критериям отлично соответствуют душевые трапы TECE. Качественные решетки становятся лидерами продаж при довольно большой конкуренции.

Душевые трапы TECE – что это и для чего их используют?

В мире сантехники все стремительно меняется. На смену поддонам для душа пришли простые и удобные кабины без нагромождений, порогов и ступенек. Но если есть желание сэкономить пространство благодаря монтажу кабины в пол, обязательно нужно использовать душевой трап.

Трапы для душа TECE помогают своевременно отводить воду в слив, не допуская её распространения по всей ванной. Качественный трап быстро справляется с потоками воды во время приема душа, поэтому за пределы кабины она не выходит. Но чтобы добиться этого, важно выбирать элементы правильно и рассчитывать их пропускную способность.

Среди душевых трапов Тесе есть варианты для кабин разных форм, размеров и с различной пропускной способностью. Ассортимент компании помогает выбрать подходящий вариант, который гарантирует сухость в помещении и будет препятствовать проникновению неприятных запахов из канализации.

Как выбирать душевые трапы TECE?

Сегодня среди предложений сантехники так много интересных вариантов, что остановить выбор на чем-то одном невероятно сложно. Душевые трапы TECE – товар, который всегда заслуживает внимания. Обычно продукцию покупатели не обходят стороной, так как она привлекает продуманной конструкцией, грамотной комплектацией и интересным дизайном.

Но все же, сколько бы хвалебных отзывов ни было у трапов для душа Тесе, перед покупкой важно обратить внимание на характеристики: