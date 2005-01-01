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Душевые трапы TECE: дизайнерские решетки для продуманного интерьера

Основное требования к современной сантехнике – высокое качество. Производители работают над постоянным обновлением ассортимента, поэтому если продукция отличается долговечностью, она точно будет иметь и продуманный стиль. Всем критериям отлично соответствуют душевые трапы TECE. Качественные решетки становятся лидерами продаж при довольно большой конкуренции.

Душевые трапы TECE

Душевые трапы TECE – что это и для чего их используют?

В мире сантехники все стремительно меняется. На смену поддонам для душа пришли простые и удобные кабины без нагромождений, порогов и ступенек. Но если есть желание сэкономить пространство благодаря монтажу кабины в пол, обязательно нужно использовать душевой трап.

Трапы для душа TECE помогают своевременно отводить воду в слив, не допуская её распространения по всей ванной. Качественный трап быстро справляется с потоками воды во время приема душа, поэтому за пределы кабины она не выходит. Но чтобы добиться этого, важно выбирать элементы правильно и рассчитывать их пропускную способность.

Среди душевых трапов Тесе есть варианты для кабин разных форм, размеров и с различной пропускной способностью. Ассортимент компании помогает выбрать подходящий вариант, который гарантирует сухость в помещении и будет препятствовать проникновению неприятных запахов из канализации.

Душевые трапы TECE

Как выбирать душевые трапы TECE?

Сегодня среди предложений сантехники так много интересных вариантов, что остановить выбор на чем-то одном невероятно сложно. Душевые трапы TECE – товар, который всегда заслуживает внимания. Обычно продукцию покупатели не обходят стороной, так как она привлекает продуманной конструкцией, грамотной комплектацией и интересным дизайном.

Но все же, сколько бы хвалебных отзывов ни было у трапов для душа Тесе, перед покупкой важно обратить внимание на характеристики:

  1. Комплектация – в набор должно входить все, что может потребоваться для полноценной установки. При покупке продукции производителя не требуется искать дополнительные элементы, которые могут быть нужны в процессе монтажа трапа.

  2. Гидрозатвор – сухой или мокрый. Выбор зависит от предпочтений, но в любом случае важно, чтобы затвор надежно защищал от неприятных запахов, иначе находиться в ванной долго вряд ли получится.

  3. Материал – качество трапов зависит от того, из чего они созданы. Изделия из нержавеющей стали будут служить долго, но не менее хорошо себя зарекомендовали трапы для душа TECE из пластика. Они легко переносят воздействие агрессивных чистящих средств, не ржавеют и долго не ломаются.

  4. Пропускная способность – очень важная характеристика, от которой зависит способность трапа своевременно отводить воду. Она определяется в соответствии с пропускной способностью лейки душа. В расчет принимают самую большую лейку из установленных в душевой системе.

 

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