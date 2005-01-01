Аваков анонсував тотальний відеоконтроль за поліцейськими

Custody Records гарантує безпеку затриманих і поліпшить роботу поліцейсікх, вважає міністр.

Система цілодобового контролю за поліцейськими Custody Records буде встановлена не тільки в ізоляторах тимчасового тримання, а й у всіх підрозділах поліції. Такі плани озвучив глава МВС Арсен Аваков.

Тотальний відеоконтроль за діяльністю поліцейських, на думку Арсена Авакова, дозволить уникнути порушення прав затриманих, зможе гарантувати їх безпеку і поліпшить роботу поліцейських.

- Проект передбачає обов'язкову роботу інспектора по дотриманню прав людини, ведення електронних баз даних, інструктаж особового складу та контроль виконання службових обов'язків.

Проект Custody records дозволяє фіксувати всі етапи знаходження громадянина в поліцейській дільниці або іншому приміщенні поліції.

- Систему ми плануємо розширити не лише на ІТТ, а й на всі підрозділи поліції. Основне завдання такої системи - гарантування прав і свобод кожної людини, яка звернулася, була запрошена або доставлена в поліцейську дільницю, - заявив Аваков.

Система "Custody Records" вже реалізована як пілотний проект в декількох ізоляторах тимчасового тримання - в Сарнах, Кропивницькому, Херсоні та Дніпрі. Найближчим часом МВС планує розширити її функціонування не тільки на ІТТ, а й на всі підрозділи поліції.

- Головне завдання системи - забезпечення прав і свобод кожної людини. Механізм онлайн-реєстрації затриманих дозволить, починаючи з моменту фактичного затримання, подачі скарги, контролювати дії посадових осіб в режимі 24/7, - повідомив міністр.

Ідея контролювати дії правоохоронців за допомогою Custody Records активно впроваджується керівництвом МВС після резонансного випадку в Кагарлику, де незаконний допит перетворився в побиття і згвалтування молодої жінки у відділі поліції. Після цього інциденту, а також масової перестрілки в Броварах Арсена Авакова викликали на доповідь депутати Верховної Ради.