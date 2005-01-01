Олександрівська лікарня: народжена епідеміями

Цікаві факти з історії створення та розвитку клініки, що стала центром боротьби з коронавірусом в в Києві.

Про Олександрівську лікарню сьогодні знають напевно всі. У центрі Києва будь-яку швидку з включеними мигалками і сиренами рідкісні перехожі проводжають словами "ще одна в Олександрівську поїхала". Тут лікують депутатів, ченців, простих людей. Сюди люблять приходити "з інспекцією" представники влади, її "мінують", про неї говорять по всіх телеканалах ... Але головне - вона стала центром лікування і боротьби з новою інфекцією. А це значить, на лікарів "Олександрівки" найбільша надія. Особлива надія ...

Місце вибирали 30 років

Про те, що Києву потрібна багатофункціональна лікарня, розташована в центрі міста, влада заговорила ще на початку XIX століття. А якщо конкретно, то це питання почали обговорювати в верхах десь в перші роки 40-х. Крім усього іншого, передбачалося, що потрібно не тільки лікувати, але і готувати своїх лікарів (що до цього моменту в Києві, як і в усій Україні, на базі діючих медустанов не практикувалося), тоді ж оголосили і збір коштів від населення для побудови такої лікарні.

Дійсно, ситуація з невідкладною медичною допомогою тоді була патовою. Головною клінікою були Кирилівські богоугодні заклади. Але, по-перше, вони були орієнтовані на пацієнтів з психічними відхиленнями (тут облаштували 200 місць для пацієнтів зі звичайними захворюваннями, а ще 60 для хворих з психічними розладами). По-друге, під палати переробили келії ченців Кирилівського монастиря, що як мінімум створювало гігієнічні проблеми (від поганої вентиляції повітря до постійної вогкості і неможливості створити хоч якусь медичну інфраструктуру). По-третє, Кирилівська лікарня розташовувалася досить далеко від центру міста. Так, сьогодні це здається дивним, а майже 200 років тому доставити туди термінового хворого було справою не двох і не трьох годин.

Крім цього медзакладу в Києві діяв військовий госпіталь (на території Київської фортеці, нині головний військовий госпіталь) і кілька лікарень при храмах. Тільки у кожного з них була своя профільна орієнтація. У госпіталі лікували військових (а гарнізон міста був численним), а в церковних лікарнях - паломників і прихожан. По суті, цивільний Київ залишався без звичайних лікарень. Так само як і без швидкої допомоги, без дитячих відділень, без пологових будинків і без інфекційних карантинів.

Влада довго думали і обіцяли, відкладаючи момент будівництва нової міської лікарні "на потім". "Допомогли" епідемії, одна за одною накривали місто в середині XIX століття. Тоді питання будівництва нової і унікальної для Києва лікарні стало настільки актуальним, що діватися було нікуди, почали шукати місце для її будівництва.

Йшов січень 1873 року. Реформа муніципального самоврядування і поява першої міської думи дали можливість вкласти гроші саме туди, де вони були найбільше потрібні - в міську інфраструктуру, в першу чергу в будівництво лікарні. Місце знайшли швидко. За теперішніх часів "золоте" - територія колишнього Шовковичного саду на схилі Кловського плато. Для некиян - це самий центр столиці, зовсім поруч Бессарабський ринок і Хрещатик. Та й сам обраний для будівництва майданчик вважався місцем дивно чистої аури, такий собі райський куточок в центрі міста.

Назва з загадкою

Чому нову клініку назвали саме "Олександрівська"? Є дві версії. Офіційна і пікантна. За офіційною, ім'я лікарні попросили дати на честь цесаревича Олександра (майбутнього імператора Олександра Третього), несподівано після смерті від невідомої інфекції брата Миколи став спадкоємцем російського престолу. Приурочене це ще було і до того, що до моменту початку будівництва лікарні Олександр Олександрович тільки одужав від тифу (хвороба, підкосила цесаревича під час епідемії, що бушувала в Європі в той час, коли він там подорожував). Та й традиції ніхто ж не відміняв - є привід, цесаревич видужав, давайте в честь цього і назвемо!

Інша, неофіційна, версія пов'язує Олександра з ім'ям першої дружини тодішнього міського голови Києва Павла Демидова, княжною Марією Мещеряковою. Будучи в Парижі на дипломатичній службі, він знайомиться з княжною. Марія в Парижі була ... на засланні, за розпорядженням імператора відправили її туди через роман з цесаревичем. Марія довго не приймала залицянь Демидова, але в підсумку здалася. Пристрасть, сватання, весілля, очікування первістка. І смерть при пологах. Тоді пішли чутки - Демидов обіцяв вмираючій дружині побудувати велику лікарню (неважливо де) і назвати її ім'ям Олександра. Сталося так, що така лікарня з'явилася в Києві і багато в чому завдяки міському голові - Павлу Демидову.

Принцип "тетрису"

Здавалося б, в січні 1873 року вирішили, а в листопаді 1875 роки вже відкрили і практично відразу почали приймати пацієнтів - майже китайські темпи. Насправді не все так просто. Перший варіант Олександрівської лікарні - це два дерев'яних бараки (так тоді називали лікарняні корпуси) на 65 місць. Правда, фундамент кам'яний і надійний - зберігся навіть до наших днів. Були побудовані також приміщення для прислуги, пральня, їдальня, морг, невелика каплиця. Все це робилося за кошти міської думи. Меценатів в перші роки вирішено було не привертати.

Ситуація змінилася через кілька років. Влада усвідомила - є люди, які пропонують гроші, а лікарню потрібно розвивати і добудовувати. Тим більше меценатство в ті роки було розвинене як ніколи, і досвідчені підприємці щиро ображалися, якщо їх внески залишалися незатребуваними.

Першою в списку благодійників для Олександрівської лікарні була Олена Петрівна Демидова, княгиня Сан-Донато (в дівоцтві княгиня Трубецька), дружина згаданого вище міського голови Павла Демидова. Княгиня подарувала для створення пологового відділення 7,5 тисяч рублів. Влада міста подумали і вирішили, що впораються самотужки. Гроші Демидова пішли в банк і лежали там на депозиті майже 15 років. Коли про них згадали, цього вистачило для будівництва першого на території лікарні двоповерхового кам'яного корпусу - перше дитяче відділення в історії лікарень України та перший пологовий будинок на території західної частини імперії.

За великим рахунком, з меценатами проблем в ті роки не було. Крім інших свій внесок у справу будівництва клініки вніс і Михайло Дегтярьов - один з найбільш неоднозначних бізнесменів старого Києва. За життя він мав славу досить скупої і складної людини. Повіситись міг за кожну копійку, але в заповіті весь свій капітал залишив на благодійність Києву: 2, 5 мільйона рублів. Співмірна з річним міським бюджетом сума. В одному з пунктів було будівництво на території Олександрівської лікарні Свято-Михайлівської церкви старостою якої він і став. Храм зруйнували комсомольці Подолу в 1930 році. На Великдень. Не вписувався в нову концепцію життя ... Відновили її лише в 2002 році. Новий Михайлівський храм практично повністю повторює в архітектурному плані зруйнований в 1930 році.

Ну і куди без династії Терещенків? Тут втрутилася війна. Російсько-турецьке протистояння 1877 року стало приводом і необхідністю для будівництва корпусів для військових, що і було зроблено. На гроші братів Миколи і Федора Терещенка на верхній терасі Олександрівської лікарні були збудовані чотири нових корпуси. Згодом, вже після війни, місто заплатило за це будівництво і облаштувало "військові" корпусу під нові терапевтичні відділення.

Лікарня розвивалася і далі. Імпульсами до прискорення найчастіше були екстремальні ситуації, що відбуваються в країні. Залишається тільки чекати і спостерігати, як нинішній короновірусний сплеск позначиться на її стані.