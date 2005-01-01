Индивидуальные серверы для коммерческих организаций и малых предприятий

Возможности виртуального пространства сети интернет позволяют не просто проводить обмен информацией между пользователями в различных форматах, но и вести вполне успешную коммерческую (предпринимательскую) деятельность. Уверенный ежегодный рост:

Продаж/покупок через интернет-магазины.

Заказа услуг с помощью сайтов предоставляющих их компаний.

А также удобный способ реализации интеллектуальной собственности и поиска партнеров или инвесторов для выгодных проектов по всему миру – все это подразумевает наличие у предпринимателя современного высокотехнологичного оборудования. Огромные потоки обрабатываемой информации требует не просто персонального компьютера (пускай даже с высокими техническими параметрами), а собственного сервера. Например, для активно работающего интернет-магазина, он должен обеспечивать посещаемость для 100 тысяч потенциальных покупателей в сутки, без каких-либо зависаний в часы пиковых нагрузок.

Подобрать для определенных коммерческих целей серверы HP и Dell в HWF (Hardware Factory – компания поставщик нового и бывшего в употреблении серверного оборудования) и необходимые конфигураторы достаточно просто на сайте компании.

Основные параметры для оптимального выбора

Хорошо разбирающиеся в устройстве компьютерной техники пользователи отлично знают какое существенное значение имеет качество комплектующих узлов и деталей (железа). Именно поэтому бывшее в употреблении оборудование, ранее использовавшееся в дата-центрах стран Европейского союза или Северной Америки ценится гораздо выше, да и его стоимость выглядит более привлекательной. Дополнительно следует учитывать, что все выставленные на продажу в каталоге комплектующие проверяют на исправность (соответствие техническим показателям) специалисты компании HWF. О чем свидетельствует наличие 6-и месячной гарантии на все позиции товаров.

Оригинальные серверы HP

Для тех клиентов, кто решил использовать для своей коммерческой деятельности совершенное и новое оборудование от известного производителя, в разделе HP (конфигуратор) на https://hwf.com.ua/ официальном сайте компании HWF представлен достаточно широкий модельный ряд этих систем. Каждый, представленный в каталоге HP (конфигуратор) имеет:

Подробное техническое описания всех параметров и значений.

Аналитический обзор специалиста о функциональных возможностях изделия.

Файлы для скачивания, содержащие подробные инструкции по подключению и обслуживанию в процессе эксплуатации.

Оформить покупку и доставку нужного комплекта или сервера конфигуратора пользователь может непосредственно на ресурсе поставщика, компании Hardware Factory. В качестве дополнительной опции на сайте предусмотрена возможность проведения профессиональных настроек приобретенного оборудования под определенные параметры покупателя. Получить персональную консультацию по данному вопросу можно в формате чата (клавиша вызова специалиста находится в самом низу страницы) или позвонив по указанному номеру телефона.