Введення Україною мит і квот на імпорт нафтопродуктів зробить їх найдорожчими в Європі

Закупівельні ціни на дизельне паливо і скраплений газ в Україні можуть стати максимальними в Європі в разі введення обмежень на імпорт нафтопродуктів, чого домагаються українські нафтопереробні компанії, в той час, як на заправках ціна на автогаз подорожчала.

Про це йдеться в повідомленні "Консалтингової групи А-95". В "Консалтинговій групі А-95" називають дезінформацією заяви українських НПЗ про загрозу з боку російських нафтопродуктів. Через низькі обсяги виробництва усередині країни трейдери змушені купувати паливо по імпорту, а зростаючий попит штовхає закупівельні ціни вгору. Так, якщо в 2018 році митні ціни на російське дизпаливо були вищі за світові на $ 16 / т, то в 2020 році становить $ 46 / т. Зріджений газ поставляється з премією $ 70 / т. На думку експертів "А-95" будь-які обмеження по імпорту викличуть зростання цін і перебої з поставками.

"Імпортозалежним ринок потребує створення максимально легкого доступу ресурсу, щоб посилити конкуренцію і домогтися кращих цін. Введення мит і квот на імпорт вдарить по конкуренції і викличе зліт ціни на дизпаливо і зріджений газ до європейських максимумів", - говорить директор "Консалтингової групи А- 95 "Сергій Куюн.

Яскравим прикладом такого сценарію є зупинка російських поставок бітуму в 2019 році, після чого українські і білоруські НПЗ підвищили націнки в 2020 році на $ 65-120 / т. Сьогодні ціни на бітум в Україні - максимальні в Європі, при значно більш низькій якості продукту. Введення 8,5% -го мита при нинішньому рівні світових цін призведе до підвищення оптових цін на дизпаливо мінімум на 1000 грн / т.

Витрати на паливо найбільших категорій споживачів України виростуть наступним чином:

Приватний і комерційний сектор - 4,0 млрд грн;

Аграрний сектор - 1,9 млрд грн;

Гірничо-металургійний комплекс - 0,7 млрд грн;

"Укрзалізниця" - 0,3 млрд грн;

Міноборони - 0,1 млрд грн.

"Високі ціни на дизельне паливо, скраплений газ, бітум і авіагас створюють можливості для нормальної роботи НПЗ і нарощування переробки. Ці підприємства належать найпотужнішим фінансово-промисловим групам -" Приват "і НАК" Нафтогаз України ", які здатні залучити інвестиційні ресурси без нарощування тиску на споживачів ", - заявив Сергій Куюн.