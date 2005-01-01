Навіщо нам піст?

Піст - це прояв любові. І він так само природний, як природні лагідні слова і знаки уваги між люблячими людьми. Молитва і піст - це не покарання, не штраф за порушення і погану поведінку, а добровільний знак уваги до Бога.

Ми виділяємо час на вдумливу молитву, робимо зусилля над собою, відмовляючись від певних речей в піст, і це стає нашим способом вираження любові. Але якщо немає радості в наших маленьких подвигах, то вони, швидше за все, безглузді.

Тільки справжня любов здатна на вираження почуттів. Ні любові - немає радості. А значить, немає ні спілкування з Богом, ні молитви, ні посади.

Любов - це праця і нагорода одночасно. Шлях любові - важкий, і осилити його зможе той, хто не побоїться випробувань і труднощів. Той, хто дійсно захоче любити - щиро і по-справжньому.

Дорогу здолає той, хто йде, а не очікує. Той, хто знічується і зупиняється на півдорозі - скільки б він не плакав і не скаржився - не досягне результатів, не змінить ситуацію, не досягне мети. Стільки людей померли духовно тільки тому, що недостатньо сильно прагнули любити ...

Любов - це вічний стимул і вітрило.

Наші молитви і піст - це внутрішнє бажання догодити Господу, але потрібні вони в першу чергу не Богу, а нам самим.

Любов за своєю природою діяльна і глибока, як глибока і широка повноводна ріка, що впадає в море. Виливаючи потоки любові зі свого серця, ми поповнюємо свої резерви ще більшою кількістю живої води, що виділяється з Джерела Життя. Чим більше даєш, тим більше отримуєш. Це аксіома.

Стояча ж, не оновлювана вода стає непридатною для вживання і з часом перетворюється в болото.