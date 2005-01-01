В Україні ввели процедуру визнання осіб без громадянства

В Україні прописана і вступить в силу процедура визнання особи без громадянства. Верховна Рада України проголосувала у другому читанні та в цілому за закон, який встановлює таку процедуру. На засіданні 16 червня, за законопроект №2335 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про визнання особи без громадянства" проголосував 331 депутат.

Процедура дасть можливість таким особам законно перебувати на території України. Вони зможуть отримати документ, що засвідчує їх особу та підтверджує законність проживання в Україні - вид на проживання і посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон.

Відповідно до закону, за умови проживання на території України в зазначеному статусі більше 2 років можна отримати дозвіл на імміграцію і вид на проживання.

Крім того, особам, які звернулися із заявою про визнання особи без громадянства, надали право на безоплатну вторинну правову допомогу. Їх також звільняють від сплати судового збору та авансового внеску по виконанню судових рішень, які стосуються оскарження рішень про визнання особою без громадянства.

Документ вносить зміни в закон "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" - вдосконалюється термін "особа без громадянства", що узгоджується з терміном "апатриди". Також дається визначення термінам "дитина, розлучена із сім'єю" і його "законні представники".

Передбачається, що з заявою про визнання особою без громадянства може звернутися кожна людина, незалежно від законності чи незаконності перебування в Україні. Люди, які визнані особою без громадянства і отримали посвідку на проживання, вважаються такими, які на законних підставах тимчасово проживають в Україні на період до отримання посвідки на постійне проживання або отримання громадянства України. Закон доповнюється новою статтею 61, яка визначає процедуру визнання особою без громадянства.

Також документ вносить зміни до законів "Про імміграцію", Кодекс адміністративного судоустрою України, закону "Про безоплатну правову допомогу", "Про судовий збір", "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, особаи або його спеціальний статус" , "Про виконавче провадження", "Про зайнятість населення".

У пояснювальній записці до законопроекту говориться, що введення в Україні процедури визнання особою без громадянства є вимогою міжнародних конвенцій.