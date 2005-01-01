Заробітчани не платитимуть посередникам за працевлаштування в Європі

Верховна Рада вирішила захистити трудових мігрантів від шахраїв.

Верховна Рада на засіданні 16 червня ухвалила за основу законопроект №2365 "Про захист трудових мігрантів та боротьбі з шахрайством в працевлаштуванні за кордоном". За документ проголосували 248 народних депутатів.

Закон пропонує:

заборонити компаніям, що працюють в сфері міжнародного працевлаштування, отримувати кошти від потенційного здобувача за працевлаштування за кордоном;

адміністративну відповідальність за порушення такими компаніями заборони на стягнення з громадян будь-яких гонорарів, комісійних та інших винагород за посередництво у працевлаштуванні в Україні або за кордоном.

Після остаточного ухвалення закону український трудовий мігрант більше не буде платити гроші компанії-посереднику за вакансію; а на порушників накладатимуть штраф (2-5 тисяч неоподатковуваних мінімумів).

- Шахрайство істотно зменшиться, адже більшість нечесних бізнесменів заробляють на тому, що беруть наперед гроші за вакансію з претендентів, а потім або просто зникають з грошима або відправляють людей незрозуміло куди, - зазначено в пояснювальній записці.

У разі, якщо компанія-посередник буде погано працювати, брехати здобувачеві про вакансії та умови роботи, то не отримає від роботодавця свою оплату.

Заробітчани, щоправда, поки в країні був жорсткий карантин, запідозрили державу в тому, що воно саме хоче грати роль посередника в питанні працевлаштування українських громадян за кордоном. На цю думку наштовхувало вирішення питань про відправку чартерів з сезонними робітниками на державному рівні і ряд заяв, які зробили високопоставлені українські чиновники, аж до президента. Так, 22 квітня з'явилося інтерв'ю прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, де він повідомив, що їх хочуть залишити на батьківщині - "в Україні також повно роботи" (мова про той самий півмільйона робочих місць - правда, з часом ця тема якось зійшла на нівець).

28 квітня глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив, що відправляти українців працювати в інші країни, поки йде евакуація, нелогічно. Увечері того ж дня Кабінет міністрів оприлюднив спільну заяву МЗС і Мінекономіки, з якої зрозуміло, що документально заборона на виїзд заробітчан не введена, хоча зі слів чиновників можна було зробити такий висновок.

Проте, ситуація, коли власний уряд ускладнює людям виїзд на роботу в Європу, намагаючись взяти на себе чи то роль посередника, то чи hr-агентства, викликала критику і невдоволення серед "заробітчан".