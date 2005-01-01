Компанія SpaceX вперше відправила астронавтів до МКС

SpaceX стала першою приватною компанією, яка запустила людей до МКС. Космічний корабель Crew Dragon з двома астронавтами на борту стартував 30 травня 2020 року, близько 22:20 за московським часом. Запуск був проведений з території Космічного центру імені Кеннеді у Флориді, США, за допомогою ракети-носія Falcon 9.

На борту "Дракона" в космос відправилися досвідчені астронавти Роберт Бенкен (Robert Behnken) і Дуглас Херлі (Douglas Hurley). Стикування з Міжнародною космічною станцією очікується 31 травня. Місія повинна буде тривати кілька місяців, після чого Crew Dragon повернеться на Землю.

Ракета-носій Falcon 9 встановлюється у вертикальне положення на стартовому майданчику.

Свій колорит в підготовку до старту внесла епідемія COVID-19. Ще з середини березня екіпаж фактично знаходився в ізоляції, а з 13 травня - на строгому карантині.

"Ми були в карантині, ймовірно, довше, ніж будь-який інший екіпаж в історії космічної програми", - зазначає Херлі в матеріалі агентства AFP.

Нагадаємо, що після завершення експлуатації "Шаттлов" в 2011 році всі американські астронавти добиралися на МКС на російських космічних кораблях і російських же ракетах-носіях, які стартували з Байконура.

Владу США залежність від іншої країни абсолютно не влаштовувала, не кажучи про те, що кожен такий запуск обходився США в мільйони доларів. Тому вже в 2014 році НАСА уклала контракти з компаніями SpaceX і Boeing. Кожна з них взяв на себе зобов'язання розробити, виготовити і випробувати власний пасажирський корабель, а також виконати шість рейсів до МКС.

Підсумком роботи конструкторів SpaceX і став Crew Dragon. Це капсула заввишки вісім метрів і діаметром чотири метри. Вона вміщує до семи осіб (втім, NASA планує обмежитися екіпажами з чотирьох астронавтів). У вантажному ж режимі апарат здатний доставити шість тонн вантажу на орбіту і три тонни - назад на Землю.

На відміну від "Шаттлов", новий корабель оснащений системою екстреної евакуації екіпажу, на випадок якщо після старту щось піде не так. Крім того, він приводняється в океан, як "Аполлон", а не сідає на посадкову смугу.

Апарат Crew Dragon став модифікацією вантажного корабля Dragon, на цей момент здійснив вже 21 рейс до МКС. У їх числі дев'ять повторних запусків. Пасажирський варіант апарату теж планується використовувати як багаторазовий.

У березні 2019 року Crew Dragon успішно здійснив безпілотний випробувальний політ до МКС. Однак уже в травні під час наземних випробувань сталася аварія, яка змусила компанію відкласти історичний пілотований запуск (нагадаємо, що це перший запуск астронавтів до МКС, здійснений "приватниками").

Роберт Бенкен і Дуглас Херлі вже двічі побували в космосі. Їх дружини теж астронавти.

У разі успіху нинішньої місії NASA схвалить використання корабля для штатної доставки астронавтів до МКС.

Тим часом агентство не планує повністю припиняти закупівлю місць на російських "Союзах". Деякі американські астронавти як і раніше будуть відправлятися в космос з Байконура.

Компанія SpaceX збирається в другій половині 2021 року відправити в політ на Crew Dragon трьох туристів. Ціна квитка на це шоу космічного масштабу обчислюється десятками мільйонів доларів США.

На питання про підготовку до польоту в розпал пандемії коронавіруса Бенкен відповів: "Коли є бажання, вихід знайдеться".

Якщо в ході даної місії все пройде гладко і Crew Dragon стикується з МКС, то можна буде з упевненістю стверджувати, що SpaceX вдалося взяти дійсно високу планку.