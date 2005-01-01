Питьевая вода Skandinavia – вкус природы

Обычная вода из-под крана содержит много всевозможных примесей, и при регулярном потреблении может привести к различным недугам. Как выбрать качественную воду жителям крупных городов? Чистая вода с доставкой в любую точку Киева позволяет решить данную проблему:

При заказе 2-х и более бутылей Skandinavia новый клиент может самостоятельно выбрать подарок: дополнительный бутыль воды или модернизированную помпу.

Служба доставки привозит заказ согласно расписанию, покупая несколько бутылей, клиент получает дополнительную скидку!

Skandinavia выводит из организма шлаки, токсины, что способствует укреплению иммунитета, нормализуя обмен веществ.

Большинство клиентов, после регулярного употребления воды Skandinavia, уже отметили улучшение своего состояния. Компания определенные временные рамки, в течение которых можно заказать доставку – сотрудники привозят заказ в удобное для клиента время. При получении достаточно забрать заказ и расписаться в получении заказа - доставка воды Skandinavia в Киеве осуществляется до двери квартиры или офиса!

Вода Skandinavia – с заботой о самых близких!

История бренда Skandinavia ведет отсчет с 2013 года: группа специалистов посетила родники горной Скандинавии, где были взяты пробы воды. Химический состав Skandinavia максимально соответствует составу родниковой воды Скандинавского полуострова, поэтому данный продукт выгодно отличается от конкурентов. Ученые давно установили, что вода является первостепенным источником, дающим жизненные силы человеку, обеспечивая нормальную работу систем организма. Чистая и полезная вода помогает людям сохранить собственное здоровье, ведь Skandinavia несет только пользу!

За время деятельности компания заняла почетное место среди конкурентов: для клиентов предусмотрены выгодные условия сотрудничества - с каждым новым заказом покупатель получает особые привилегии! Заказывают воду не только частные и юридические лица, но и крупные государственные учреждения, что свидетельствует о высоком качестве продукции торговой марки Skandinavia.

Особенности производства воды

Сегодня Skandinavia соответствует международным стандартам качества: перед тем, как попасть в дом или офис клиента, вода проходит несколько стадий подготовки:

Механическая очистка с дальнейшей фильтрацией.

Очистка при помощи активированного угля – после обработки количество органических веществ понижается до рекомендуемых норм.

Смягчение воды – соотношение кальция и магния регулируется определенным образом, после чего вода становится мягкой и приятной на вкус.

Купажирование – несколько потоков перемешиваются между собой, что насыщает жидкость минералами.

Финальная стадия обработки производится посредством ультрафиолетового излучения, которое гарантированно уничтожает вредоносные бактерии.

Сделайте первый заказ, который поможет оздоровить свой организм! При возникновении вопросов можно всегда можете обратиться по указанным координатам – консультанты помогут по любому вопросу!