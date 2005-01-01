В уряді планують відмовитися від кредитів МВФ

Україна розраховує отримати рейтинг інвестиційного рівня

У плани українського уряду входить відмова від кредитів Міжнародного валютного фонду (МВФ) до 2023 року. Країна також планує отримати рейтинг інвестиційного рівня, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

- Ми віримо, що у нас буде можливість до 2023 року - вже в 2022-му сказати, що нуль кредитів від МВФ в бюджет. Тобто ми маємо можливість за рахунок детінізації, за рахунок збільшення доходів, за рахунок підвищення ефективності витрат, за рахунок підвищення наших кредитних рейтингів, - запевнив Марченко.

Він додав, що країна розраховує отримати рейтинг інвестиційного класу.

- Так, дійсно Moody's (міжнародне рейтингове агентство) підвищило нам рейтинг. Можливо, це не той рейтинг, на який ми розраховували. Ми хочемо бачити рейтинг інвестиційного класу. Але для цього потрібно щось робити і ми знаємо, що робити, - підкреслив він.

Він також зазначив, що на сьогоднішній день в Україні є всі підстави сподіватися на відновлення економічного зростання. Однією з причин є нова програма МВФ Stand-By для України.

- По-перше, йде збільшення рівня споживання електричної енергії, що свідчить про повне відновлення промисловості. Далі показники прибутковості наших ОВДП (облігації внутрішньої державної позики). Ми маємо можливість знизити рівень прибутковості і збільшити терміни запозичень, що свідчить про те, що нам більше довіряють. Інвестори вірять в Україну - внутрішні і зовнішні, - зазначив він.

Також, за словами міністра, на відновлення економічного зростання дозволяють сподіватися і програма МВФ, нова фінансова допомога ЄС і Світового банку.

- Загальна сума коштів, яку ми зараз законтрактували - приблизно 8 млрд доларів, - заявив Марченко.

Раніше стало відомо, що Україна отримає від МВФ 5 мільярдів доларів. Для цього країна повинна виконати ряд певних умов. За умови виконання всіх вимог, після двох переглядів МВФ може схвалити Україні ще по 690 млн доларів, а за підсумками двох переглядів в наступному році - сумарно $ 1,5 млрд.