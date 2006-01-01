Коли Україна оговтається від коронакризи

У той час, як міжнародні фахівці називають конкретні дати, українські впевнені, що це - безглузда футурологія.

Про те, що відновлення України після коронакризи може затягнутися до 2024 року, днями повідомили експерти МВФ.

"На базовому рівні темп економічного зростання буде збільшуватися поступово протягом наступних років приблизно до 4% з досягненням подальшого прогресу в проведенні структурних реформ, - йдеться в прогнозі МВФ після схвалення програми фінансової підтримки для України в розмірі 5 млрд доларів. - Що стосується продуктивності, то вона не досягне докризового рівня до 2023-2024 року ".

Також в МВФ вказали на те, що ризики через COVID-19 зберігаються, в українського уряду обмежений фіскальний простір, а споживчий попит в Україні додасть до ВВП всього 1,1% в 2021-му після очікуваного скорочення на 8,2% цього року. І все це станеться навіть незважаючи на фінансування від МВФ, розблокування додаткового 1 млрд доларів від Світового банку і 1,2 млрд євро від Євросоюзу.

Але чи не занадто песимістичні ці прогнози, особливо з огляду на те, що світовій економіці пророкують набагато більш швидке відновлення?

Буде, скоріше, гірше, ніж краще

Експерт інституту Growford Олексій Кущ вважає, що в нинішніх умовах можна з однаковою точністю давати прогнози як на 2024 рік, так і на 2054-й.

- Все це безглузда футурологія, під яку можна підвести якісну економічну модель, - каже Кущ.

З колегою погоджується глава Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко, пояснюючи: сьогодні ніхто не розуміє не тільки те, наскільки позначиться криза на економіці, а й взагалі, скільки вона триватиме. Експерт нагадує недавні прогнози, коли фахівці в один голос обіцяли, що спека вб'є цей вірус і друга хвиля нас чекає восени. Але сьогодні ми бачимо, що, незважаючи на спеку, захворюваність продовжує зростати, а друга хвиля плавно прийшла на зміну першій без усякої перерви.

- Думаю, коли МВФ робив свій прогноз, він керувався простою арифметикою, - припустив Дорошенко. - Згідно з прогнозами, світова економіка втратить в середньому 8% ВВП. Якщо припустити, що вона в середньому буде рости приблизно на 2% в рік, на відновлення знадобиться близько чотирьох років. Але правда в тому, що насправді ніхто не знає, що нас чекає в наступні роки.

Справа в тому, продовжує Дорошенко, що позитивних факторів, які б скоротили цей термін, на сьогодні практично немає. Зате цілком імовірна реалізація негативних сценаріїв, які б цей термін подовжили. Наприклад, падіння в наступному році цілком може продовжитися. Або, скажімо, після кризи економіка почне відновлюватися з меншою швидкістю, ніж 2% в рік. Плюс до всього сьогодні важко прогнозувати, наскільки сильно зміняться споживчі звички після пандемії. Багато експертів не виключають, що споживчий бум почне стихати, витрати людей скоротяться, відповідно, економіка буде рости ще повільніше, і це ще більше скоректує термін відновлення в сторону подовження.

Наша зарплата залежить від заробітчан?

На думку аналітика "Центру біржових технологій" Максима Орищака, з огляду на вищесказане, очікувати зростання зарплат найближчим часом не доводиться. Значить, каже експерт, купівельна спроможність населення скоротиться ще більше, а великі покупки і предмети не першої необхідності будуть користуватися ще меншим попитом.

- Інфляція буде зростати, а реальні доходи населення скорочуватися, - додає аналітик TeleTrade Сергій Родлер. - Так що, швидше за все, повернутися до позначок 2019 року вийде не раніше 2022. Саме до цього терміну очікується відновлення глобальної економіки і нормалізація міжнародної торгівлі. Україна - експортно-орієнтована держава, а, значить, і розвиватися вона може тільки з відсутності проблем в найбільших економічних центрах, таких як Китай і США.

А президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко нагадує: в той час як міжнародні експерти прогнозували відновлення економіки до 2021-го, він з самого початку говорив про те, що на це відновлення знадобиться не менше трьох років.

- Напевно, тепер вони почухали свою ріпу, зрозуміли, що помилилися, і вирішили скористатися моїм прогнозом, - сміється Охрименко. - А ось що стосується зарплат, то тут все не так просто. Справа в тому, що на наші зарплати в більшій мірі впливають не МВФ і не уряд, а гастарбайтери. Якщо найближчим часом для заробітчан відкриють кордони, безробіття зменшиться, а зростання зарплат ми побачимо вже до кінця року. А ось якщо кордону для трудових мігрантів залишаться закритими, то не просто не буде зростання, а навіть можливо і падіння.