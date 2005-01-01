Зеленський назвав чотири завдання для поліпшення освіти в українських університетах

Президент розповів, чим займатиметься Рада з розвитку вищої освіти.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення в Україні Ради з розвитку вищої освіти.

- Ми змінюємо це, адже якісна освіта для українців є нашим стратегічним пріоритетом ... Ми повинні розвивати наукову діяльність у вищих навчальних закладах, розвивати науково-дослідну інфраструктуру, зокрема галузеві лабораторії. Не може бути успішною країна, яка пропонує вченому тільки стілець, аркуш паперу і ручку. Це треба міняти, - написав Зеленський.

Так, основними завданнями новоствореної Ради буде вдосконалення якості та змісту вищої освіти в Україні, підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства в цій сфері, зокрема в плані фінансової автономії вищих навчальних закладів, механізму залучення приватних інвестицій і розвитку державно-приватного партнерства.

Зеленський назвав основні напрямки, на які акцентовано першочергову увагу:

підготовка конкурентоспроможних фахівців відповідно до потреб української економіки;

розвиток мережі студентських гуртожитків;

популяризація вивчення математичних і природничих наук;

популяризації української освіти серед іноземних студентів.

Також президент анонсував проведення аналогічних зустрічей з керівниками дитячих садків, шкіл та закладами професійно-технічної освіти, щоб обговорити актуальні проблеми установ освіти.