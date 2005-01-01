Установка камер видеонаблюдения для безопасности объекта

Для обеспечения безопасности прав человека, государственной и частной собственности особую популярность набирает такой вид услуги как установка оборудования для видеонаблюдения.

Задачи, которые решает монтаж камер видеонаблюдения:

видеоконтроль обстановки на территории охраняемого объекта 24 часа в сутки;

предотвращение хулиганства и вандализма;

предотвращение воровства собственности;

оперативное реагирование на несанкционированное проникновение на объект и т.п.

Сфера применения видеонаблюдения

Установка камер видеонаблюдения широко применяются на объектах недвижимости промышленного, гражданского и социального назначения.

Перечень объектов, где услуга монтажа оборудования для видеоконтроля наиболее востребована:

квартиры, подъезды многоквартирных жилых домов;

дачи и загородные дома;

офисы;

магазины;

торговые центры;

складские помещения;

промышленные предприятия;

стадионы;

вокзалы;

больницы;

школы и т.п.

Выбор системы видеонаблюдения

Готовые системы видеонаблюдения варьируются по стоимости от бюджетных до дорогих.

Перед тем как выбрать подходящее оборудование, необходимо дать ответ на следующие вопросы.

1. Какой именно объект предполагается взять под видеонаблюдение?

2. Какой точный размер площади объекта?

3. Что необходимо видеть на камерах?

4. Какая детализация изображения требуется?

5. Есть ли необходимость в звуке в камерах видеонаблюдения?

6. Какое качество изображения необходимо в ночное время суток?

7. Какой срок хранения архивов требуется?

Исходя из ответов на эти вопросы и имеющегося бюджета, специалисты компании подберут подходящее для клиента оборудование.

Монтаж камер видеонаблюдения.

Монтаж системы видеонаблюдения проходит в несколько этапов:

1. Поставка оборудования.

2. Прокладывание кабальных трасс.

3. Монтаж видеокамер.

4. Настройка программного обеспечения.

5. Рекомендации сотрудникам по использованию системы видеонаблюдения.

Одной из основных целей монтажа видеонаблюдения является обеспечение охраны внешнего периметра объекта. Для этих целей рекомендуется совместно с видеонаблюдением использовать специальные периметровые системы, работающие и обеспечивающие раннее обнаружение проблемы и фиксацию нарушения режима безопасности. В случае обнаружения подозрительного события системой охраны периметра, видеокамеры автоматически переключаются в режим постоянной записи.

Внутри помещений грамотная настройка системы видеонаблюдения играет не меньшую роль, так например, при наступлении определённых событий камеры видеонаблюдения переводится в определённое фиксированное положение, например, при входе сотрудника в помещение офиса банка поворотная камера захватывает крупным планом лицо входящего, чтобы оператор или аналитическая программа смогли идентифицировать личность входящего.

Чтоит отметить, что монтаж камер видеонаблюдения следует доверять профессионалам.

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