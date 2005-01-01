Фены Rowenta: качество и надёжность по демократичной цене

Бренд Rowenta родом из Франции. Эта марка известна с 1909 года. Каждый из фенов Ровента обладает широкой палитрой достоинств:

качество сборки;

литая эргономика;

выпускаются модели как для профессиональных парикмахеров, так и для бытовых целей.

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Какие фены предлагает французский бренд Ровента?

В каталоге широко представлены разнообразные модели. Выбор следует делать исключительно на основе того, для чего приобретается бытовая техника этой категории:

бытовые. Отличаются простыми условиями эксплуатации, доступностью по цене и мощностью умеренного типа;

дорожные. Данные модели отличаются хорошей производительностью и компактностью. Удобны для командировок, путешествий и активного отдыха;

профессиональные. Служат для комфортной работы парикмахеров и стилистов. Отличаются возможности выбора режима сушки и сильным воздушным потоком;

стайлеры. Предназначены для создания нестандартных причёсок. Не требуют дополнительных приспособлений типа выпрямителей, утюжков и плоек.

Популярные во всём мире серии и модели фенов Ровента

Набирают популярность во всё мире:

Professional: мощность фенов составляет до 2300 Вт. Вес не должен превышать 800 гр. Укомплектованы возможностью работать в от 3 скоростных и температурных режимов для работы. Представителем этого типа является фен Ровента CV9820. Он работает посредством потока воздуха, выдуваемого со скоростью 160 км/ч. Также предусмотрена функция двойной ионизации;

Infinity Pro являются полупрофессиональными фенами. Подходят как для бытовых целей, так и для работы в условиях салона или парикмахерской. Оснащены специальным керамическим покрытием. В наличии и функция ионизации и обдува холодным воздухом. Фен модели CV8730D0 Expertise порадует хозяина двумя насадками и работой в трёх режимах;

CompactPro: уникальные фены для путешествий. Оснащены ручкой складного типа. Их производительность увеличена. Отличаются привлекательной ценой и не займут много пространства внутри дорожной сумки или чемодана. Модель CV3312 отличается петлёй для комфортного подвешивания и присутствием функции холодного обдува.

Дополнительные преимущества фенов бренда Ровента

Фены под этой торговой маркой порадуют своего владельца целым рядом технологических нюансов для комфортной сушки волос: бесшумный режим, кератиновое покрытие нагревательного элемента не позволит возникнуть перегреву, ионный генератор, надёжный мотор, высокий уровень энергоэффективности, турмалиновое покрытие для быстрой сушки отдельных прядей.