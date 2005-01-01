Україна наполягає на інвентаризації окупованих територій і відновлення на них українського законодавства

Ці питання обговорювалися на засіданні ТКГ 15 червня.

Українська делегація наголошує на необхідності повного відновлення дії українського законодавства на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Крім того, делегація наголошує на необхідності проведення інвентаризації державного і приватного майна на цих територіях. Про це в понеділок, 15 червня, йшлося на продовженному засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ), передає прес-служба Офісу президента.

Повідомляється, що, згідно з позицією України, в рамках українського правового поля повинна бути відновлена також систем оподаткування та розрахунків .. Українська делегація підкреслила необхідність проведення інвентаризації державного і приватного майна на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Йдеться про стан підприємств всіх форм власності, в тому числі відділень банківських установ.

Також представники України наполягали на забезпеченні українськими операторами функціонування мобільного зв'язку на цих територіях, підкресливши, що мова йде перш за все про задоволення гуманітарних потреб. Вкрай важливим Україна вважає водопостачання споживачів Луганської області.

Українська делегація підкреслила, що для України питання екології є важливим, і підтвердила готовність обговорювати цю проблематику під час наступних консультацій соціально-економічної групи. В кінці роботи гуманітарної групи українська сторона знову ініціювала проведення позачергового засідання цієї групи. Представник ОБСЄ підтримала пропозицію України.

Також в рамках засідання ТКГ українська делегація в черговий раз підкреслила, що учасниками ТКГ визначені три сторони - це Україна, Росія та ОБСЄ.

Сьогоднішнє (15 червня) засідання - відеоконференція стало продовженням засідання від 10 червня, яке проходило в форматі відеоконференції за участю (вперше) представників окремих районів Донецької та Луганської областей України в складі української делегації. Тоді за пропозицією спеціального представника діючого голови ОБСЄ Хайді Грау було оголошено перерву через технічні причини до понеділка, 15 червня. 10 червня був обговорений ряд питань в рамках роботи безпеки, політичної та гуманітарної груп ТКГ.

Як раніше повідомляла КП в Укараїні, представники ОРДЛО тепер будуть постійно брати участь в переговорах по Донбасу в складі української делегації.

6 березня Владимир Зеленский сформував новий склад української делегації в ТКГ. Заступником глави делегації Леоніда Кучми призначений віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков. 9 червня стали відомі імена представників ОРДЛО в ТКГ.