Особенности машинной штукатурки стен

Строительная процедура по оштукатуриванию наружных, внутренних стен, а также потолков применяется для заделки швов, коммуникационных каналов небольших размеров, выравнивания, защиты от воздействия внешних воздействий и (в определенных видах работ) подготовки поверхности к дальнейшей обработке (наклейка обоев, шпаклевка, покраска). Относится к категории достаточно сложных, трудоемких и требующих определенных навыков операций. Сегодня, профессиональной столичной строительной организацией достаточно широко используется машинная штукатурка Киев, которая:

Выполняется оператором с использованием специального оборудования.

Проводится практически в 6 раз быстрее, если сравнивать с классическим ручным методом.

Имеет более высокие показатели по качеству нанесения и продолжительности срока службы.

Понятно, что эффективность и экономическая целесообразность использования данной строительной технологии зависит от величины объема выполняемых работ (чем больше площадь, тем рентабельнее себестоимость). Это связано с принципиальной схемой устройства и особенностями выполнения процедуры нанесения готовой смеси.

Устройство и принцип работы машины для оштукатуривания

При применении аппарата для нанесения штукатурки машинным способом, оператору не требуется привычный для выполнения данной строительной процедуры штапель. Штукатурка, которая подготавливается заранее, доводится до заданной консистенции густоты (перетирается в приемном бункере машины), а затем замешивается с использованием воды и всех необходимых материалов:

Сухого состава сыпучих материалов (цемент нужной марки или гипс, мелкий просеянный песок).

Специальных добавок, исключающих прилипание раствора внутри машины.

Подается оператором через рукав на обрабатываемую поверхность под заданным давлением. Именно это обеспечивает идеальную степень однородности покрытия по всей площади, чего практически невозможно добиться ручным способом.

Подготовительные работы

Подготовка к оштукатуриванию поверхности с использованием машинного оборудования подразумевает проведение классических для данного вида работ мероприятий. Они включают в себя:

Предварительную очистку от пыли и загрязнений.

Установку маячков (для данного вида работ устанавливаются с частотой 1 м).

Укрытие защитной пленкой места, рядом с которым проводятся работы.

Не зависимо от того, машинная штукатурка или ручная технология используется для обработки поверхности, толщина слоев, время высыхания каждого слоя и их количество подбирается согласно:

Рекомендаций изготовителя сухой смеси, которая применяется для каждого конкретного вида работ.

Внешних условий, например, наружная стена здания или отделка квартиры в новостройке.

Параметров заказчика, например, оштукатуривание с нанесением финишного слоя под покраску или оклейку обоями.

Выбрать оптимальный вариант с учетом всех перечисленных критериев поможет специалист компании, предоставляющей услуги по проведению оштукатуривания поверхностей (в том числе с использованием собственного высокотехнологичного машинного оборудования) любой сложности и площади на высоком профессиональном уровне. Вызов мастера и проведение замеров проводится бесплатно.