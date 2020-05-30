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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Особенности машинной штукатурки стен
Строительная процедура по оштукатуриванию наружных, внутренних стен, а также потолков применяется для заделки швов, коммуникационных каналов небольших размеров, выравнивания, защиты от воздействия внешних воздействий и (в определенных видах работ) подготовки поверхности к дальнейшей обработке (наклейка обоев, шпаклевка, покраска). Относится к категории достаточно сложных, трудоемких и требующих определенных навыков операций. Сегодня, профессиональной столичной строительной организацией достаточно широко используется машинная штукатурка Киев, которая:
Понятно, что эффективность и экономическая целесообразность использования данной строительной технологии зависит от величины объема выполняемых работ (чем больше площадь, тем рентабельнее себестоимость). Это связано с принципиальной схемой устройства и особенностями выполнения процедуры нанесения готовой смеси.
Устройство и принцип работы машины для оштукатуривания
При применении аппарата для нанесения штукатурки машинным способом, оператору не требуется привычный для выполнения данной строительной процедуры штапель. Штукатурка, которая подготавливается заранее, доводится до заданной консистенции густоты (перетирается в приемном бункере машины), а затем замешивается с использованием воды и всех необходимых материалов:
Подается оператором через рукав на обрабатываемую поверхность под заданным давлением. Именно это обеспечивает идеальную степень однородности покрытия по всей площади, чего практически невозможно добиться ручным способом.
Подготовительные работы
Подготовка к оштукатуриванию поверхности с использованием машинного оборудования подразумевает проведение классических для данного вида работ мероприятий. Они включают в себя:
Не зависимо от того, машинная штукатурка или ручная технология используется для обработки поверхности, толщина слоев, время высыхания каждого слоя и их количество подбирается согласно:
Выбрать оптимальный вариант с учетом всех перечисленных критериев поможет специалист компании, предоставляющей услуги по проведению оштукатуривания поверхностей (в том числе с использованием собственного высокотехнологичного машинного оборудования) любой сложности и площади на высоком профессиональном уровне. Вызов мастера и проведение замеров проводится бесплатно.
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