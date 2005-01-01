Як 40 років тому боротьба з епідемією об'єднала світ

Навесні 1980 року в ООН заявили про повну й остаточну перемогу над віспою. Сталося неймовірне: СРСР і соцтабір - з одного боку і США з капіталістичними країнами - з іншого змогли, діючи за узгодженою програмою, здолати одну з найстрашніших хвороб, відомих історії.

Ні у кого адже вже немає сумнівів, що після закінчення карантину і перемоги над коронавірусом світ зміниться. В ідеалі - стане набагато краще, ніж зараз. Хочеться адже в це вірити? Здається, природа спеціально влаштовує людству струс, змушує вирішувати хитромудрі завдання і використовувати всі можливості для їх вирішення.

Чорна віспа і боротьба з нею усім світом в середині минулого століття - гідний приклад для вивчення і розуміння. Тоді, незважаючи на всі геополітичні війни, на повне стратегічне нерозуміння один одного, на ризики Третьої світової війни, головні учасники світової політики змогли знайти спільну мову і разом перемогти смертельну заразу.

Про масштабні смертоносні спалахи, пов'язані з різними вірусними інфекціями, цивілізований світ почав забувати приблизно в середині XX століття. Вакцинація, жорсткий епідеміологічний контроль, банальне поліпшення життя людей робили свою справу. І коли перед самим Новим роком на стику 1959 і 1960 років в Москві відбулося вірусне ПП, для багатьох це стало шоком.

Трагедія одного художника

24 грудня 1959 року в московському аеропорту "Внуково" приземлився літак, який прямував з Делі, на борту якого і була делегація творчої інтелігенції, яка відвідала дружню країну в рамках культурного обміну. Такий собі бонус для письменників, художників і музикантів. Серед двох десятків творчих туристів був художник Олексій Кокорекін - відомий в ті роки графік, його авторські плакати займали чи не половину рекламних площ Радянського Союзу. Дві Сталінські премії як визнання таланту підкреслювали авторитет 52-річного майстра. Саме він став "нульовим пацієнтом" з чорною віспою, яка потрапила в СРСР. За офіційною версією, він був присутній при спаленні тіла померлого браміна. Була така екзотична етнотуристична послуга в ті роки (до речі, після випадку з Кокорекиним радянським людям категорично заборонили бути присутніми на подібних дійствах). Не виключено, необережно торкнувся зараженої речі, повернувшись додому, він відчув нездужання не відразу, через день-два - до Нового року залишилося зовсім трохи. Подумали - застуда, відпочине, відновиться. Але вірус був невблаганний. Художника госпіталізували в головну інфекційну лікарню країни - ім. Боткіна. Ставлять несподіваний діагноз - грип (яка віспа, ми перемогли її ще чверть століття тому!). І ... забувають про хворого аж до 27 грудня, коли художник вмирає. На розтині ще миготіли побоювання і сумніви: характерні для віспи ознаки вказували - повернулася страшна хвороба, але "ми її перемогли" брало верх. З сумнівами Кокорекина кремували і з полегшенням видихнули.

Карантин радянського часу

Ще два тижні велика країна знаходиться в святковій ейфорії, випадок Кокорекина сприймається як випадковість. А потім, зібравшись, медики забили на сполох: епідемія! Віспа повернулася!

І якщо до цього моменту все, що відбувається зайвий раз доводило - наше природне роздовбайство і пофігізм невикорінні, то потім почали відбуватися події, гідні повторення в кризових ситуаціях. Після того як стало зрозуміло, що в Союзі з'явилася невиліковна хвороба, вже 15 січня було вжито комплекс заходів, щоб не допустити розвиток епідемії (в розумі порівнюємо з нашим карантином). Були підняті і переведені в режим особливого несення служби всі силові структури, від міліції до прикордонників. Місто протягом доби було закрито на в'їзд і виїзд. Тобто: припинено авіа- і залізничне сполучення, закриті автомагістралі (не випускали навіть машини, тимчасово в'їхали в Москву). Перша фаза операції - купірувати і перевести на карантинний режим всіх, з ким спілкувався художник з моменту прильоту з Індії. Екіпаж літака, митники, родичі випадкові знайомі ... Показовий випадок, коли в небі над Парижем розгорнули літак, що летів з Москви. На борту - один з пасажирів нещасливого рейсу Делі - Москва. Лайнер повернули і усіх, хто був у ньому помістили в лікарню Боткіна. Ще один епізод - викладач одного з інститутів, що спілкувався з Кокорекіним, встиг прийняти залік у цілого курсу. На карантин відправили весь вуз.

На тюремний режим перейшли лікарні Боткіна, де виявилося близько 10 тисяч чоловік. І так, всього вистачало - була організована система харчування, підвезені з Держрезерву всі необхідні гігієнічні матеріали, навіть культурну програму для ізольованих організували. Вдумайтеся, 10 000 чоловік в одній лікарні ....

Одночасно запустили другу частину плану - загальну і повну вакцинацію ізольованого міста. Для того щоб це зробити, залучили всіх, хто вмів робити щеплення: фельдшерів, студентів, ветеринарів. Це була єдина можливість зупинити заразу. Вакцинували всіх поголовно - від новонароджених до людей похилого віку в будинках для людей похилого віку. По мільйону чоловік в день. Впоралися за тиждень. А сам спалах віспи погасили протягом місяця. Епідемії, жертвами якої могло б стати не менше людей, ніж загиблих у Другій світовій війні, вдалося уникнути. Всього заразилося від Кокорекіна 19 осіб (7 родичів, 12 осіб з числа персоналу та пацієнтів лікарні), від них заразилося ще 23 людини. З 46 хворих померло троє.

Останній осередок ліквідували в Сомалі

Загалом можна було б на цьому і заспокоїтися. Але комусь-то в керівництві країни прийшла думка: а де гарантії, що віспа, що все ще бушувала в Азії і в країнах Африки (всього 68 країн), не повернеться? Глобальна програма боротьби з віспою була запропонована лікарями з СРСР ще в 1958 році. Тоді світ поставився до цієї ідеї скептично, мовляв, не існує такої хвороби, яку можна перемогти повністю. На стику 1959 го і 1960 років радянські медики все ж почали відправляти своїх фахівців і вакцину в країни, де проблема була очевидна. США і держави нинішнього Євросоюзу підключилися до неї набагато пізніше, в 1967 році. Унікальність ситуації була в тому, що загальну програму запустили в умовах Холодної війни. Тоді "оспенний світ" поділили фактично на зони впливу.

У ті країни, де сильнішими були позиції Заходу, відправлялися фахівці з США і з Європи, близькі до СРСР держави брали радянських лікарів.

Справа була зовсім непростою. Волонтери (доктора, що відповідають за вакцинацію) були змушені пробиратися в найвіддаленіші селища, населені різними етнічними групами, у багатьох з яких до вакцинації як до такої ставилися вкрай негативно.

Людей, які брали участь в програмі по боротьбі з віспою, було небагато - до сотні від кожної країни, але робили вони свою роботу методично, з року в рік. Віспа здалася в 1977-му. Останній осередок був зафіксований в Сомалі, і після цього випадку жодного підтвердженого хворого зафіксовано не було. А в травні 1980 року в ООН офіційно заявили про перемогу над однією з найстрашніших хвороб в історії.