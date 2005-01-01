Абітурієнтам на замітку: скільки коштує навчання на найпопулярніших напрямах в українських вузах

Щорічно після закінчення вступної кампанії Міністерство освіти підводить підсумки - ким хочуть бути вчорашні школярі. За підсумками 2019 року, найпопулярнішими серед абітурієнтів вважалися право, філологія, менеджмент, середня освіта, комп'ютерні науки. Так як ці топ-5 спеціальностей не змінюються з року в рік, то ймовірність, що і в цьому році випускники завалять заявами ці напрямки, велика.

Чи змінилися ціни на контрактне навчання на найбільш затребувані спеціальності в цьому році в кращих університетах країни і де вивчитися, якщо не пройшов на бюджет, де буде дешевше.

Право

У ХНУ ім. Каразіна вивчитися за цим напрямком стало дорожче: в минулому році абітурієнт сплачував 20 750 гривень, в цьому заплатить 21 600.

У профільному Національному юридичному університет ім. Ярослава Мудрого в Харкові рік навчання за напрямом "Право" обійдеться в 28 300 гривень.

В КНУ ім. Шевченко рік - 55 400 гривень, а в Київському політехнічному інституті ім. Сікорського - 25 900, в Київському університеті ім. Бориса Грінченка - 24 500 гривень.

Право можна вчити і вНаціональном авіаційному університеті, рік -32 тисячі гривень.

У Львівському національному університеті ім. Івана Франка рік навчання на відділенні "Право" коштує 34 418 гривень, як і "Міжнародне право".

Отримати таку ж освіту можна і в Національному університеті "Острозька академія". Чотири роки освіти тут обійдуться в 91 600 гривень, але платити студент може по-різному. Може вибрати або фіксовану форму оплати, або прогресивну: спочатку платити менше, а з кожним роком ціна буде підвищуватися.

Філологія

Цей напрямок досить широкий: абітурієнти можуть вивчати українську мову і літературу, журналістику, слов'янські і іноземні мови, класичну філологію і прикладну лінгвістику.

У ХНУ ім. Каразіна вартість контракту на українську, російську, польську, латину, лінгвістику і журналістику подорожчала. У минулому році за рік навчання просили 18 990, то в цьому - 19 760 гривень. Вчитися за напрямом "Іноземні мови" і вивчати англійську, іспанську, німецьку, французьку, арабську, китайську дорожче, рік обійдеться в 24 560 гривень.

На відділенні "Філологія" можна вчитися і в харківській політехніці, НТУ "ХПІ", один рік на германських мовах буде коштувати 26 тисяч гривень, а на прикладній лінгвістиці - 19 800 гривень.

Філологія в КНУ ім. Шевченко обійдеться від 31 500 гривень. Напрямків багато: український, болгарський, білоруський, кримськотатарський, польська, російська, сербська мови. Якщо хочете "на захід" наприклад, англійська, німецька, шведська, іспанська, італійська, французька - 48 400 гривень. З цієї ж ціною і дійсно "екзотичні" арабська, індонезійська, китайська, корейська, перська, японська. Журналістика в КНУ йде окремою графою і коштує 48 тисяч гривень за рік навчання.

У Національному технічному університеті "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського" рік на відділенні англійської мови коштує 41 800, французької та німецької - 38 600 гривень. Журналістика - 36 тисяч.

У Київському університеті ім. Бориса Грінченка ціни нижчі: український - 18 250, англійська та інші західноєвропейські - 24 800, японський і китайський - 26 300 гривень. Журналістика - від 25 200 до 27 100 в залежності від спеціалізації.

У Національному авіаційному університеті філологія коштує 32 тисячі, журналістика - 31 тисяч гривень.

У ЛНУ ім. Франко ціна за навчання дешевше, ніж в Києві, але дорожче, ніж в Харкові. Вартість контракту від 26 158 гривень, якщо хочете вивчати західноєвропейські мови. Слов'янські - ціна від 19 962 гривень. Східні - від 20 995 гривень. Журналістика - 23 748 гривень.

В "Острозькій академії" 4 роки навчання англійської обійдуться в 91 600, або 11 450 за кожен рік. Український варто традиційно дешевше - 73 200 гривень за ступінь бакалавра. Журналістика - 80 400 гривень.

Менеджмент

У Харківському національному університеті ім. Каразіна майбутні менеджери за рік навчання будуть платити 18 730 гривень, незалежно від більш вузького профілю цього напрямку. Можна вивчати менеджмент в бізнесі, організаціях, зовнішній економіці.

У харківській політехніці - "ХПІ" - рік за аналогічним фахом обійдеться в 25 800 гривень.

В КНУ ім. Шевченко ще дорожче - 41 тисяча гривень, в КПІ ім. Сікорського - 32 700 гривень.

В Київському університеті ім. Бориса Грінченка менеджером можна стати за 24 500 гривень на рік, а в Національному авіаційному університеті - за 26 тисяч.

У ЛНУ ім. Франко контракт на спеціальність "Менеджмент" обійдеться в 20 995 гривень.

Середня освіта (вчителі)

Вивчитися на вчителя в Харкові можна в профільному вузі - Харківському національному педагогічному університеті ім. Сковороди. Вчися хоч на історика, хоч на фізрука - 14 010 гривень на рік. У минулому році ціна була 13 460 гривень.

У кілька разів дорожче стати вчителем з дипломом Київського національного університету ім. Шевченко. Рік на відділенні "Середня освіта" стартує від 31 тисяч гривень. І на кого вчитися - різниця є: вчитель української мови, історії, математики, географії - 31 тисяча гривень, зарубіжної літератури, англійської та турецької - 41 500 гривень.

У Львівському національному університеті ім. Івана Франка ціна також залежить від напрямку. Наприклад, майбутній учитель біології буде платити за науку 23 748 гривень, географії або української мови - 19 962, історії - 13 973, музики або інформатики - 19 962, математики, хімії або фізики - 18 930 гривень.

Отримати педагогічну освіту можна і в Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. Франко. Здобути освіту тут по практично всім шкільним напрямками можна за 16 750 гривень на рік. Найдорожчі - музика, освіта, хореографія та англійська. За них майбутньому педагогу доведеться заплатити 18 350 гривень.

Комп"ютерні науки

У ХНУ ім. Каразіна подорожчав і цей напрямок. Тепер рік майбутнього комп'ютерника коштує 18 290 гривень.

В НТУ "ХПІ" ця спеціальність буде коштувати 26 тисяч гривень, а в Харківському національному університеті радіоелектроніки - 17 500 гривень.

В КНУ ім. Шевченко широкий вибір спеціальностей за цим напрямком. Вчитися можна за спеціальностями аналітика даних, інформатика, прикладне програмування. Рік коштує 36 700 гривень. В КПІ ім. Сікорського - 25 900, а в Київському університеті ім. Бориса Грінченка - 24 500 грн. Національний авіаційний університет зробить з абітурієнта комп'ютерника за 23 тисячі гривень.

У ЛНУ ім. Франко комп'ютерні науки обійдуться батькам вчорашнього школяра в 27 190 гривень.

В "Острозькій академії" рік за цим напрямком коштуватиме 11 450 гривень.

За словами директора Державного центру зайнятості Ольги Макогон, система освіти України відстає від вимог роботодавців.

"Спеціальності юриста, економіста, перекладача давно вийшли з моди. Здається, їх імідж формують самі навчальні заклади для отримання прибутку, а викладання грунтується на шаблонному матеріалі, який оновлюється примусово", - впевнена Ольга Макогон.

За її словами, зараз для успішного працевлаштування потрібні не дипломи, а знання і навички, а іноді краще закінчити училище або коледж, ніж університет середнього рівня.