Как выбрать инвентарь для уборки?

Инвентарем для уборки называют разные инновационные средства, специально разработанные для поддержания чистоты в жилых, офисных, торговых помещениях. Сегодня нельзя выполнить качественную уборку без широкого арсенала подручного инвентаря.

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Основные разновидности инвентаря

Весь существующий уборочный инвентарь можно условно разделить на несколько категорий:

Изделия и средства, предназначенные для сухой уборки и чистки. Сюда стоит причислить различные швабры, веники и совки. Чаще всего применяют веники, которые изготавливаются из сорго. На данный момент — это наиболее востребованный и привычный предмет в быту, который задействуется для обычных бытовых нужд. Аксессуары, используемые для влажной уборки. В данную категорию можно причислить МОПы, ведра, швабры с тряпками, а также специальные салфетки, изготовленные из микрофибры, вискозы. Другие виды инвентаря. Это может быть марля, губки для мытья посуды, сменные губки-блоки к швабрам, а также ершики.

Кроме вышеперечисленных видов инвентаря есть и другая категория - аксессуары для уборки уличной территории. Сюда стоит причислить следующие группы товаров: метлы, совки.

Как выбрать аксессуары для уборки?

На данный момент существует немало категорий и видов уборочного инвентаря. Есть два важных критерия, на которые должны обращать внимание покупатели: это цена и качество. Есть и другие особенности, которые нужно учитывать. Первое, что нужно сделать - это определить спектр задач, с которыми должен справляться инвентарь для уборки помещения. Например, если планируется покупка аксессуаров для уборки пола в квартире.

Согласно мнению экспертов, первоначально нужно оценить площадь территории. К примеру, стандартный набор аксессуаров и средств для уборки в заведениях общепита, торговых залах супермаркетов и складах включает вместительную и удобную тележку, ведро, швабру, а также совок. Этого набора подручных средств достаточно для маленькой площади.

А вот для уборки больших площадей (например, спортивных комплексов, торговых центров, стадионов, вокзалов) нужно профессиональное клининговое оборудование, которое существенно отличается от инвентаря для уборки дома. В данной ситуации ручной инвентарь - это дополнение. При этом следует приобрести ведро на колесиках с отжимом, большую швабру, веник, а также совок. Дополнительно нужна тележка с металлическим каркасом для перевозки ведер, а также всевозможных химических средств для чистки.