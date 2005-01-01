У столиці розкрили масштабну схему шантажу найбільших забудовників

Кримінальний авторитет на прізвисько "Гонзік" організував масштабну схему по шантажу великих столичних будівельних компаній за допомогою громадських організацій "Твердиня" і "Стоп Свавіллю", роботу яких координує депутат Київради Ігор Мірошниченко.

За інформацією журналістів, за останні 2 тижні намет "Незаконна забудова" і мітингувальники, які тримають банер "Нам достаточно Укрбуд" і плакати з логотипами "Твердиня" і "Стоп Свавіллю", були помічені біля ЖК "Урлівська-1" (Київміськбуд), "Unit Home" (KAN), "Варшавський мікрорайон" ("Столиця Груп"), а також біля одного з адміністративних офісів компанії "Інтергал-Буд".

Самі активісти не можуть пояснити, навіщо їх сюди привели, і, як правило, відбуваються черговими фразами" все незаконно "і" все написано на плакатах "".

За інформацією "Апострофа", уповноваженою особою "Стоп Свавіллю" є Сергій Северин. Серед засновників також значиться Юрій Федоренко, він же є лідером ГО "Твердиня".

"Однак реальним ідеологом і творцем обох організацій є скандально відомий депутат Київради від" Свободи "Ігор Мірошниченко, який перетворив шантаж будівельних компаній в досить прибутковий бізнес. А його" дахом "може бути бізнесмен, (як він сам себе зараз називає) а раніше - кримінальний авторитет Ігор Кучеренко, відомий також на прізвисько "Гонзік". Зв'язок Кучеренко з організацією "Стоп Свавіллю", зокрема, простежується і через його дружину, відому українську співачку. ЗМІ відзначають, що її PR-директор Інна Гисса одночасно є співзасновниця ГО " Стоп Свавіллю "", - стверджує "Апостроф".

За словами журналістів, робота проти забудовника ведеться в кілька етапів.

"Перш за все, явно проплачені псевдоактивісти, як правило, жінки похилого віку, за допомогою плакатів відлякують покупців, створюючи ілюзію того, що об'єкт є проблемним, конфліктним, будівництво ведеться незаконно і не буде закінчено. На другому етапі підключається сам Мірошниченко. Разом з групою типових "тітушек" він регулярно навідується в офіси продажів і проводить "роз'яснювальні бесіди" з представниками компанії і покупцями. Таким чином, він може за день відвідати близько 5 офісів різних забудовників. Одночасно через посередників Мірошниченко посилає керівництву компанії сигнали, що акції припиняться, якщо забудовник відкупиться. Якщо йому відмовляють, акції тривають. Коли Мірошниченко розуміє, що забудовник не йде з ним на контакт, починаються заїзди умовно кажучи "бойових" груп. Вони виламують ворота на будмайданчик, ламають техніку, псують матеріали, погрожуючи, що в наступний раз взагалі заблокують роботи. Наступний етап тиску на забудовника - вони починають ходити під МВС, ДАБІ, ГБР, Генпрокуратуру і т.д. з вимогою зупинити, "незаконно забудови" ", - пише" Апостроф ".

Днями представники будівельного ринку заявили про збільшення активності груп псевдоактівістов, які займаються шантажем забудовників, вимагаючи сотні тисяч доларів США.