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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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МОЗ затвердило правила для роботи дитячих садків на карантин
Килими, рушники і масові заходи з батьками також поки скасовуються.
Міністерство охорони здоров'я 22 травня затвердило правила роботи дитячих садків в умовах карантину. У тих областях, які виконують критерії адаптивного карантину, дитсадки відкриються з 25 травня.
Відзначається, що дана постанова затверджена головним санітарним лікарем України Віктором Ляшко і вступає в силу з 25 травня.
Правила роботи дитячих садків в карантин включають такі вимоги:
На період карантину в дитсадках заборонено:
Адміністрація дитсадка повинна забезпечити такі пункти і несе відповідальність за їх виконання:
З 22 травня по 22 червня карантин в Україні переходить на адаптивну модель. Це означає, що ті чи інші послаблення можуть в залежності від ситуації із захворюваністю вводитися в різних регіонах і містах по різному графіку. І обмеження можуть не тільки скасовуватися: в разі погіршення ситуації можливе локальне повернення до більш суворого режиму карантину.
Ослаблення карантину дозволяє відновити роботу дитячих садків з 25 травня. Однак в Києві, наприклад, садки хочуть відкрити з 1 червня. Раніше Віталій Кличко заявляв, що буде потрібно 10-14 днів, щоб підготувати школи і дитячі сади до роботи.
Однак садки в Києві і ряді інших областях можуть і не відкритися в зазначені дати. У МОЗ вранці 22 травня відзначили, що 11 областей (Київська, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька і Закарпатська області) і Київ за параметрами, виробленими Кабміном, не готові до пом'якшення карантину. І в них дати наступних етапів пом'якшення карантину можуть бути зміщені, в тому числі і дата відкриття дитячих садків.
У Київській області вже заявили про те, що не пом'якшувати карантин з 22 травня. Пізніше про таке рішення повідомили Миколаївська, Рівненська, Волинська та Закарпатська області.
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