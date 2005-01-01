МОЗ затвердило правила для роботи дитячих садків на карантин

Килими, рушники і масові заходи з батьками також поки скасовуються.

Міністерство охорони здоров'я 22 травня затвердило правила роботи дитячих садків в умовах карантину. У тих областях, які виконують критерії адаптивного карантину, дитсадки відкриються з 25 травня.

Відзначається, що дана постанова затверджена головним санітарним лікарем України Віктором Ляшко і вступає в силу з 25 травня.

Правила роботи дитячих садків в карантин включають такі вимоги:

Перед початком роботи закладу всім працівникам виміряють температуру;

Дітям міряти температуру перед входом до закладу;

Працівники і діти, у яких температура буде вище 37.2 - не допускаються до закладу;

Батьки, які приводять дитину в заклад, повинні користуватися масками;

Установи повинні бути оснащені антисептиками. Діти користуються ними виключно під наглядом вихователя;

В ігровій формі по власним прикладом вихователі навчають дітей користуватися засобами захисту, правильно кашляти і міряти температуру.

На період карантину в дитсадках заборонено:

Використання багаторазових рушників;

Використання м'яких іграшок;

Використання килимів з довгим ворсом;

Використання вуличного взуття всередині дитячого саду;

Проведення масових заходів за участю дітей більше ніж в одній групі і за участю глядачів.

Також рекомендується не змішувати дитячі групи, надавати пріоритет ігор на свіжому повітрі, а також обмежити гру з фізичним контактом і інвентарем.

Адміністрація дитсадка повинна забезпечити такі пункти і несе відповідальність за їх виконання:

5-денний запас засобів захисту і дезінфекторів;

Навчити працівників правилам правильного використання засобами захисту;

Замінити тверде мило на рідке, а тканинні рушники - на паперові;

Попередити батьків про особливі умови роботи закладу;

Проводити регулярні провітрювання і прибирання приміщень з допомогу дезінфікуючих засобів;

Тимчасово відсторонити від роботи осіб з "групи ризику";

Працівники закладу повинні регулярно користуватися антисептиками і уникати контакту з хворими людьми;

У разі підозри на захворювання працівники повинні самоізолюватись.

З 22 травня по 22 червня карантин в Україні переходить на адаптивну модель. Це означає, що ті чи інші послаблення можуть в залежності від ситуації із захворюваністю вводитися в різних регіонах і містах по різному графіку. І обмеження можуть не тільки скасовуватися: в разі погіршення ситуації можливе локальне повернення до більш суворого режиму карантину.

Ослаблення карантину дозволяє відновити роботу дитячих садків з 25 травня. Однак в Києві, наприклад, садки хочуть відкрити з 1 червня. Раніше Віталій Кличко заявляв, що буде потрібно 10-14 днів, щоб підготувати школи і дитячі сади до роботи.

Однак садки в Києві і ряді інших областях можуть і не відкритися в зазначені дати. У МОЗ вранці 22 травня відзначили, що 11 областей (Київська, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька і Закарпатська області) і Київ за параметрами, виробленими Кабміном, не готові до пом'якшення карантину. І в них дати наступних етапів пом'якшення карантину можуть бути зміщені, в тому числі і дата відкриття дитячих садків.

У Київській області вже заявили про те, що не пом'якшувати карантин з 22 травня. Пізніше про таке рішення повідомили Миколаївська, Рівненська, Волинська та Закарпатська області.