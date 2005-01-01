Сергій Тронь питає: Скільки ще Україна куплятиме в Росії ядерне паливо?

Україна – країна незалежна и єдина. Але це не завжди так. Україна залежить економічно від інших держав в ряді економічних питань. Останнім часом киплячою проблемою стало питання про ядерне паливо з Росії. На фоні агресії зі сторони Росії, Енергоатом продовжує контракт про постачання ядерного палива строком до 2025 року. Українського інвестора і бізнесмена Сергія Тронь, який дуже цікавиться розвитком української атомної енергетики, турбує цей стан справ. Коли Україна перестане залежати від російського ядерного палива?

Шлях до енергетичної незалежності

Не все так погано, як здається. Як виявилося, Енергоатом також має угоду з японсько-американською компанією Westinghouse. І тепер до нас поступає 60% російського ядерного палива, а останні 40% це американське паливо. Раніше ж ситуація буда менш втішна, а вже з російських територій до нас поступало 80% палива. Проте цей шлях просто заміщує залежність України від Росії, залежністю від інших держав. Нехай і на більш вигідних умовах. Сергія Тронь та інші бізнесмени, мають інший шлях для вирішення цього питання. Більше про цього бізнесмена можна дізнатись перейшовши на його офіційний сайт.

Варто відмітити, що в Україні вже існують резерви з ядерним паливом на випадок, якщо Україна перестане закупляти паливо у Росії. Цього запасу вистачить на 7 років активної експлуатації. Варто подумати про розумне використання цього резерву.

За цей період Україна зможе розробити власну систему атомної енергетики. Сергій Тронь впевнений, що власна енергетика дасть Україні можливість стати більш успішною і самостійною. Вже заплановано будівництво заводу з виробництва ядерного палива і спеціального складу для переробки відходів.

Завдяки розвитку цієї галузі енергетики, українцям не доведеться віддавати пів зарплати за комунальні платежі. Це суттєво покращить економічну становище не лише громадян, але і держави в цілому. Адже завдяки власній енергетиці ми можемо торгувати атомним паливом на міжнародному ринку, отримавши тим самим нове джерело збагачення державної казни.

Окрім вище сказаного, Сергій Тронь хоче покращити цю систему, зробивши її більш безпечною та захищеною на державному рівні. Це різноманітні ядерні реформи які спрямовані на безпеку праці заводу і зменшення викидів відходів. Україна повинна бути екологічно чистою, а українцям не потрібно за це переплачувати!

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