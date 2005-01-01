Яким буде життя після карантину?

На цю тему розмірковує керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

Для християнина нічого по суті не змінюється. Життя до карантину і після тримається на тих же принципах і цінностях. Світ же буде постійно нав'язувати свої цінності і правила гри, буде вибивати грунт з під ніг під будь-яким приводом. Так було і так буде. Єдина можливість зберегти себе - активне духовне життя. Ми часто замінюємо його чим завгодно: зовнішньою активністю, численними розмовами, будь-якою діяльністю. Займаємося чим завгодно і ким завгодно, але тільки не собою і власною душею.

Таке нехтування до головного не проходить безслідно. У будь-якій кризовій ситуації це спливає і проявляється.

Люди, що йдуть від духовного життя втрачають зв'язок з Богом і при першій же бурі, їх збиває з ніг. Така втрата є головною бідою і трагедією людини.

Все інше - тимчасове і неважливе. Втративши зв'язок з Богом, людина легко піддається загальним настроям, втрачає критичне мислення, панікує і боїться. Вона не в змозі протистояти найменшому тиску, тут же здає свої позиції, приймаючи за правду все, про що їй говорять.

Для християнина правда одна за всіх часів - слово Боже. Для нас це незмінний орієнтир, з яким ми звіряємо свої думки, вчинки і висновки. Якщо, запропонована нам правда розходиться з істиною Христовою, ми залишаємося вірні Христу, чого б нам це не коштувало.

Пройдуть сьогоднішні випробування, будуть інші. Але ставлення до них не повинно змінюватися. Механізми ті ж уже багато століть. Відірвати людини від Бога і Його Церкви.

У людини можна забрати все, але не можна забрати його душу. Душа належить Богу.

І за Богом буде останнє слово у всіх ситуаціях і з кожною людиною. Карантин оголив наші недуги. У кожного вони свої. Потрібно знайти мужність визнати їх. Господу не потрібні наші виправдання, Господу потрібно наше покаяння. І якщо нинішні випробування допомогли краще розібратися в собі, це вже багато чого варте. Головне, не забувати про рятівну істину: немає життя поза Богом. Він є Шлях і Істина і Життя.