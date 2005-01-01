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Основные преимущества швабры с отжимом
Уборка дома занимает немало времени у любой хозяйки. Как показывает практика, самой грязной поверхностью в доме является пол. Поэтому мытьё полов составляет основную часть всей уборки и занимает много времени.
Чтобы уборка дома давалась только в радость, а не в тяготу, необходимо, приобретать красивые и удобные предметы для уборки. Все новые подручные инструменты смогут визуально привлекать и вовлекать в процесс уборки. И только тогда домашний клининг, сможет превратиться в полезное и продуктивное хобби. Например, для мытья полов понадобится швабра с отжимом.
Основные преимущества:
Такая швабра легко удаляет грязь с любой поверхности, минимизирует различные разводы и отлично поглощает влагу. Различные химические средства для полов в воду можно даже не добавлять, насадка сама может хорошо справится в засохшей грязью или разводами. Так что процесс уборки станет очень быстрым и главное результативным.
Многие хозяйки не любят мыть полы, а тем более мыть пол обычной тряпкой. Когда приходится мочить тряпку в ведре, потом прилагать хорошие усилия, чтобы ее отжать. А еще после такой уборки болят руки и спина, все вокруг мокрое и кожа на руках становится сухой и черствой. Поэтому этот процесс уборки нужно максимально упростить и сделать так, чтобы клининг приносил хотя бы минимальное удовольствие.
Перед тем как купить швабру, необходимо определиться с моделью и цветом. В идеале, такой аксессуар для уборки должен вам очень нравиться и подходить под домашнюю обстановку. С помощью этой швабры мытье полов будет быстрым, легким и удобным.
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