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Основные преимущества швабры с отжимом

Уборка дома занимает немало времени у любой хозяйки. Как показывает практика, самой грязной поверхностью в доме является пол. Поэтому мытьё полов составляет основную часть всей уборки и занимает много времени.

Чтобы уборка дома давалась только в радость, а не в тяготу, необходимо, приобретать красивые и удобные предметы для уборки. Все новые подручные инструменты смогут визуально привлекать и вовлекать в процесс уборки. И только тогда домашний клининг, сможет превратиться в полезное и продуктивное хобби. Например, для мытья полов понадобится швабра с отжимом.

Основные преимущества:

  • удобство в использовании (необходимо споласкивать швабру в ведре и там же ее отжимать, никаких дополнительных тряпок не нужно)
  • красивый дизайн (аккуратная комплектация в привлекательном исполнении)
  • компактность и легкость (небольшой размер и маленький вес)
  • удобная система отжима (снимать насадку и полоскать ее в воде руками не нужно)
  • универсальность при эксплуатации (может вымывать любые типы полов: мрамор, ламинат, паркет)
  • удаление грязи и пыли даже в самых труднодоступных местах (шарнир может вращаться на 360 градусов и доставать в самые труднодоступные углы)
  • съемные насадки, которые меняются при необходимости (насадки можно стирать в стиральной машине или ополоснуть под струей воды)
  • использование при сухой уборке (при необходимости пыль с пола можно убирать и сухой шваброй)

Такая швабра легко удаляет грязь с любой поверхности, минимизирует различные разводы и отлично поглощает влагу. Различные химические средства для полов в воду можно даже не добавлять, насадка сама может хорошо справится в засохшей грязью или разводами. Так что процесс уборки станет очень быстрым и главное результативным.

Многие хозяйки не любят мыть полы, а тем более мыть пол обычной тряпкой. Когда приходится мочить тряпку в ведре, потом прилагать хорошие усилия, чтобы ее отжать. А еще после такой уборки болят руки и спина, все вокруг мокрое и кожа на руках становится сухой и черствой. Поэтому этот процесс уборки нужно максимально упростить и сделать так, чтобы клининг приносил хотя бы минимальное удовольствие.

Перед тем как купить швабру, необходимо определиться с моделью и цветом. В идеале, такой аксессуар для уборки должен вам очень нравиться и подходить под домашнюю обстановку. С помощью этой швабры мытье полов будет быстрым, легким и удобным.

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