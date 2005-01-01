Выбери комфорт с рюкзаком Mark Ryden

Поиск комфорта в сферах жизни стал основным смыслом существования современного общества. Это касается абсолютно любого аспекта: места проживания, окружения, вкусовых предпочтений, гаджетов и так далее.

Уровень мобильности современного человека, глобализация, простота перемещений, тенденция к путешествиям «налегке» приводят к возникновению важного условия – выбор подходящего аксессуара, удовлетворяющего возникшие потребности, в том числе высокий уровень комфорта.

В голову приходит рюкзак — предмет, знакомый любому со школы, обретающий иной смысл и предназначение, универсальный атрибут, разнообразно представленный различными брендами. Когда речь заходит о соединении деталей повседневной жизни и багажной сумки для путешествий, стоит выделить рюкзаки для ручной клади Mark Ryden – уникальное сочетание качества и стиля.

Mark Ryden – английская компания, предвосхищающая любые желания при подборе «надежного друга» ежедневной рабочей рутины и долгожданного отпуска.

Зачем выбирать рюкзаки Mark Ryden?

Основные преимущества бренда:

функциональность – отделения в аксессуарах имеют разнообразную конфигурацию, позволяющую уместить девайсы для работы, развлечений, сменную одежды и многое другое;

размеры – несмотря на внушительную вместительность, параметры соответствуют стандартам разрешенной ручной клади большинства авиакомпаний (не превышают 55*40*20 см);

безопасность – при изготовлении изделий используется водонепроницаемая ткань для защиты рабочего ноутбука и остального наполнения в случае дождя и плохих погодных условий;

стиль – модельный ряд включает в себя, как спортивные модели, так и модели смарт-кэжуал, будьте уверены, рюкзак подойдет к костюму, возьмите его на совещание или официальную встречу.

Дополнительно в комплекты отдельных моделей входят:

кодовый замок, защищающий от кражи;

встроенный USB-разъем для зарядки мобильного телефона;

плащ-дождевик.

Используйте исключительно ручную кладь

Во-первых, экономия времени. Представьте, как минуете досмотр багажа, оплату перевеса аэропорта отправления и ленту выдачи аэропорта прибытия. Минимизируйте стресс пересадки во время путешествий.

Во-вторых, удобство. Путешествуя с чемоданом, вся нагрузка приходится на одну руку. С рюкзаками Mark Ryden вес равномерно комфортно распределен благодаря удобным и регулируемым лямкам.

Наконец, упрощение процесса планирования при сборе багажа в деловую поездку или отпуск. В ритме современного мира нужно думать наперед. Ограниченные размеры гарантируют отсутствие ненужных вещей, присутствующих в любом регистрируемом багаже. Планирование становится легче с рюкзаками для ручной клади Mark Ryden.

Позаботьтесь о приобретении рюкзака для ручной клади Mark Ryden, чтобы сразу после карантина оказаться на шаг впереди и быть готовым к новому путешествию с комфортом. Для этого обратитесь к официальному представителю бренда Mark Ryden в Украине, предлагающему уникальные варианты аксессуаров, широкий ассортимент товара на любой вкус и кошелек. Цены на модели аналогичны ценам на официальном сайте производителя.