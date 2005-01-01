Обзор официального сайт игрового клуба «Космолот»

Казино «Космолот» - это молодой онлайн сервис, который набрал популярность среди любителей азартных игр благодаря нестандартному подходу к игре, высоким ставкам и прозрачности расчетов. Клуб, основанный в 2018 году, работает по лицензии и является дочерней компанией Украинской национальной лотереи. Казино гарантирует своим игрокам своевременную и полную выплату выигрышей.

Преимущества игры в клубе

Онлайн-казино «Космолот» открыто для простых игроков и опытных гэмблеров 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Удобный интерфейс, красочная графика игровых автоматов от международных разработчиков и простые правила пользования сервисом способствуют снятию стресса, делают клуб доступным для понимания любому игроку. На сайте клуба представлен большой ассортимент азартных игр основных видов: слоты, мгновенные лотереи, Live – казино На портале официального представителя казино Космолот онлайн пользователь может протестировать бесплатные версии азартных игр, ознакомиться с новинки сайта, а также с рейтингом, независимой оценкой и отзывами игроков об онлайн-казино Украины. Повышенный до 95 % от суммы ставок показатель призового фонда, высокий коэффициент выигрышей, честные результаты, основанные на генерации случайных чисел, розыгрышей способствуют притоку новых пользователей на сайт.

Акции и турниры клуба «Космолот»

Каждому новому гэмблеру казино предлагает при регистрации и пополнении счета на сайте пакет поощрений на выбор. Полученные бонусы можно активировать в личном кабинете игрока.

При подтверждении в личном кабинете участником клуба номера телефона и адреса электронной почты, он получает дополнительные бесплатные вращения в популярном слоте и секретные предложения, которые в определенное время увеличивают сумму депозита.

Кроме бонусов за регистрацию и пополнение счета в казино, также еженедельного кэшбека за потраченные денежные средства, игровой сервис предлагает воспользоваться своим клиентам различными акциями на сайте. Следить за новыми акциями можно на официальном канале «Космолот» в Телеграм.

Офлайн клубы в Украине

После введения запрета в декабре 2019 года на деятельность азартных заведений в Украине, многие представители игорного бизнеса, а также их клиенты, перешли в интернет-пространство. Часть казино и игровых залов ушла в тень, многие закрылись. Сильно сократилось количество мелких онлайн-казино. На плаву остались только крупные игроки азартного бизнеса и их партнеры, легализовавшие свою деятельность другим способом.

Такие представители игорной индустрии, как лотерейные операторы «УНЛ», «МСЛ» и «Патриот», ведут разрешенную законом офлайн-деятельность в сетях стационарных точек продажи и обслуживания лотерейных билетов, также в сфере онлайн-клубов азартных игр на интернет-пространстве.

Подобная ситуация на рынке игорной индустрии сложилась только в Украине, ряд других стран, таких как Белоруссия, Россия, Казахстан, Грузия, частично легализовали игорный бизнес.