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Обзор официального сайт игрового клуба «Космолот»
Казино «Космолот» - это молодой онлайн сервис, который набрал популярность среди любителей азартных игр благодаря нестандартному подходу к игре, высоким ставкам и прозрачности расчетов. Клуб, основанный в 2018 году, работает по лицензии и является дочерней компанией Украинской национальной лотереи. Казино гарантирует своим игрокам своевременную и полную выплату выигрышей.
Преимущества игры в клубе
Акции и турниры клуба «Космолот»
Каждому новому гэмблеру казино предлагает при регистрации и пополнении счета на сайте пакет поощрений на выбор. Полученные бонусы можно активировать в личном кабинете игрока.
При подтверждении в личном кабинете участником клуба номера телефона и адреса электронной почты, он получает дополнительные бесплатные вращения в популярном слоте и секретные предложения, которые в определенное время увеличивают сумму депозита.
Кроме бонусов за регистрацию и пополнение счета в казино, также еженедельного кэшбека за потраченные денежные средства, игровой сервис предлагает воспользоваться своим клиентам различными акциями на сайте. Следить за новыми акциями можно на официальном канале «Космолот» в Телеграм.
Офлайн клубы в Украине
После введения запрета в декабре 2019 года на деятельность азартных заведений в Украине, многие представители игорного бизнеса, а также их клиенты, перешли в интернет-пространство. Часть казино и игровых залов ушла в тень, многие закрылись. Сильно сократилось количество мелких онлайн-казино. На плаву остались только крупные игроки азартного бизнеса и их партнеры, легализовавшие свою деятельность другим способом.
Такие представители игорной индустрии, как лотерейные операторы «УНЛ», «МСЛ» и «Патриот», ведут разрешенную законом офлайн-деятельность в сетях стационарных точек продажи и обслуживания лотерейных билетов, также в сфере онлайн-клубов азартных игр на интернет-пространстве.
Подобная ситуация на рынке игорной индустрии сложилась только в Украине, ряд других стран, таких как Белоруссия, Россия, Казахстан, Грузия, частично легализовали игорный бизнес.
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