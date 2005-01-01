Як зміниться світ після епідемії: 8 прогнозів від експертів

У міру того як вірус COVID-19 крокує по планеті, людство змушене змінюватися. Змінюється наше життя, наша звична рутина і наша робота. Тому багато експертів та аналітиків намагаються спрогнозувати, як зміниться наше життя після епідемії коронавіруса.

Нижче ми зібрали основні прогнози про те, що чекає світ після закінчення епідемії коронавіруса.

1. Більше безконтактних інтерфейсів і взаємодій

Якийсь час назад користувачів вразили сенсорні екрани і їх можливості. Епідемія COVID-19 змінила ситуацію - тепер люди стали усвідомлено ставитися до того, яку небезпеку несуть дотики до різних поверхонь в контексті перенесення захворювань.

Ще до початку епідемії стали з'являтися безконтактні пристрої, за допомогою яких можна було виконувати ті ж самі дії, що і при наявності сенсорного екрану. І тепер експерти прогнозують, що такі безконтактні пристрої будуть користуватися великою популярністю.

На думку експертів, будуть набирати зростання продажу пристрої з голосовим управлінням.

2. Зміцнення цифрової інфраструктури

COVID-19 змусив людей пристосовуватися до роботи з дому і до знаходження в ізоляції. Компанії були змушені шукати відповідні рішення, для того щоб продовжувати роботу в умовах, що склалися. Це спричинило за собою більш активний розвиток і використання цифрових рішень, що дозволяють працювати з дому, а також проводити наради і зустрічі. Ці напрацьовані практики можуть зберегтися і після закінчення епідемії. Багато хто зрозумів, що відрядження в інші міста і країни заради зустрічі або переговорів - це надто витратно як за часом, так і по грошах. У підсумку експерти прогнозують, що ділові поїздки будуть менш популярні навіть після закінчення епідемії.

3. Покращений моніторинг з використанням інтернету речей і "біг дата"

Під час епідемії почалося більш широке застосування додатків, які дозволили використовувати технології інтернету речей.

Додатки на національному і світовому рівнях дозволяють краще відстежувати переміщення людей і прогнозувати зараження, а також розуміти, з ким контактували заражені.

Всі ці системи будуть корисні і після того, як епідемія закінчиться, так як вони дозволять поліпшити контроль майбутніми епідеміями і обмежувати поширення захворювань.

4. Телемедицина

Під час епідемії багато стали користуватися послугою онлайн-консультацій лікарів. Щоб знизити потік людей в поліклініках, багато установ нагадують своїм клієнтам про те, що консультації з багатьох питань можна провести онлайн, без особистої присутності. Саме тому популярність таких послуг, особливо в країнах Заходу, істотно зросла за останній час.

Багато медичних центрів практикували подібні послуги і раніше, до епідемії, однак експерти прогнозують, що в майбутньому популярність такого роду послуг буде зростати.

5. Онлайн-шопінг

Незважаючи на те, що і раніше, до епідемії, покупки онлайн відігравали помітну роль, вірус посилив позиції тих компаній, які пропонують можливість онлайн-покупок. Ті компанії, які свого часу відмовилися від розвитку цього напрямку, опинилися у вкрай несприятливому становищі, багато розорилися, залишившись без клієнтів.

Ті компанії, які тільки почали вкладати гроші в розвиток онлайн-напрямків, під час епідемії стали більш активно розвивати онлайн-сектор. Крім того, компанії стали розвивати системи логістики та доставки, що дозволить поліпшити якість послуг.

6. Використання роботів

Роботи не можуть заразитися вірусами. Вони можуть доставляти продукти або працювати на фабриках. Саме зараз, під час епідемії, компанії зрозуміли, наскільки широко можна використовувати роботів, для того щоб навіть в таких складних умовах компанії продовжували працювати. Роботи стали грати дуже важливу роль, і, як прогнозують експерти, вони будуть широко використовуватися і після закінчення епідемії.

7. Більше цифрових заходів

Організатори та учасники заходів, в яких раніше була потрібна особиста участь, тепер розуміють і оцінюють все за і проти проведення заходів в режимі онлайн. Під час епідемії коронавіруса багато заходів, які раніше проводилися при особистій участі відвідувачів, були змушені перейти в інтернет. Причому учасники і організатори оцінили безперечні плюси такого формату.

Експерти вважають, що онлайн-формат навряд чи замінить і витіснить заходи з особистою участю. Проте цілком імовірно, що такі заходи будуть успішно доповнювати традиційні заходи.

8. Зростання популярності кіберспорту

Багато спортивних заходів були скасовані або відкладені на невизначений термін, і фанатам спортивних команд довелося якось справлятися з тим, що вони залишилися без улюбленого спорту через епідемію коронавіруса.

Однак спостерігається зростання кіберспорту. Він не залежить від епідемій, так як ці заходи не завжди вимагають особистої участі спортсменів. Змагання з цих видів спорту проводяться онлайн.

Експерти прогнозують зростання популярності кіберспорту, однак і традиційні види спорту не втратять популярності.

В цілому експерти відзначають, що епідемія змусила людей інакше поглянути на світ і на наше звичне життя, а також змусила нас адаптуватися до нової реальності і шукати прийнятні рішення, які дозволили б зберігати максимальний комфорт в нових умовах.