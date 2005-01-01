Студенти закінчать цей семестр дистанційно

Іспити теж пройдуть онлайн. І тільки якщо дозволить ситуація з коронавірусом - в аудиторіях.

ЗНО 2020 пройде в Україні очно, з усіма запобіжними заходами, які вимагає ситуація з пандемією коронавіруса. А ось ВНЗ, як і школи, завершать навчальний рік в дистанційному режимі. Про це розповіла в.о. глави Міносвіти Любомира Мандзій 25 квітня в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Ми дали рекомендаційний лист закладам вищої освіти щодо організації закінчення навчального року. Виходячи з ситуації, закінчення навчального року буде відбуватися дистанційно. І установи вищої освіти повинні бути готові завершити навчальний рік ", - поінформувала вона.

Мандзій додала, що період проведення сесії не буде зміщений, але її можуть здавати в аудиторіях, якщо буде пом'якшення карантину.

- Тобто викладачі установ зараз працюють зі своїми студентами дистанційно. І ми рекомендували підійти організовано до закінчення навчального року та закінчити його в терміни, які були передбачені, організувати дистанційно здачі іспитів і сесії. Якщо буде змінена епідеміологічна ситуація і будуть зняті обмеження щодо можливості відвідування установ вищої освіти, то, безперечно, заклади вищої освіти зможуть організувати сесію в аудиторіях, - сказала в.о. глави МОН.

Як раніше повідомила в.о. глави МОН Любомира Мандзій, для студентів невипускних курсів нічого не зміниться: навчальний рік закінчиться в заплановані раніше терміни. Навчальні заклади в разі потреби зможуть провести сесії дистанційно - в ті терміни, які були затверджені. Якщо окремі частини навчального процесу, наприклад - лабораторні роботи, не можуть бути проведені дистанційно, вони будуть перенесені на наступний навчальний рік.

Для студентів випускних років захисту дипломних робіт і атестаційні іспити будуть проводитися дистанційно. Однак дистанційно не можуть бути проведені єдиний державний кваліфікаційний іспит і атестації тих людей, хто отримує кваліфікацію доктора філософії, або доктора мистецтв, або доктора наук.

Остаточна дата проведення ЗНО буде відома лише тоді, коли буде більш точна інформація про припинення карантину. Зараз МОН має в запасі два сценарії - на червень і серпень. Якщо карантин закінчиться до початку червня, то в червні можливе проведення пробного ЗНО, а з 25 червня - основної сесії ЗНО. Але в разі, якщо терміни карантину будуть продовжені, то основна сесія ЗНО відбудеться 25 серпня. Таким чином, поки що події розвиваються за першим сценарієм.

В.о. глави Міносвіти Любомира Мандзій під час онлайну 22 квітня пояснила, яким чином у школярів формуватиметься навесні 2020 го семестрова оцінка і зазначила, що школи (як і учні) повинні бути готові закінчити навчальний рік дистанційно.

МОН попросили українські школи відмовитися від останніх дзвінків і випускних.