Чохол для навушників Apple

Компанія Apple постійно вдосконалює свою продукцію, намагаючись здивувати користувачів. Відносно недавно вони випустили сучасні бездротові навушники apple AirPods, які увібрали в себе передовий досвід розробок і сучасні технології. Навушники мають стильний дизайн, чудову якість звучання і великий набір функціональних можливостей.

Принцип роботи гарнітури заснований на тому, що її необхідно підключати до телефону через Bluetooth, зробити це можливо тільки при зарядженому акумуляторі пристрою. Виробники продумали можливість дистанційної підзарядки акумулятора і створили спеціальні чохли https://gisolo.com/ua/chohli/airpods-cases.html для навушників apple.

Для чого потрібен чохол?

В даний час існують різні версії чохлів для навушників. Залежно від обраної моделі буде істотно відрізнятися її призначення.

Умовно можна розділити всі чохли на дві категорії:

До першого варіанту відносяться спеціальні кейси, які крім захисту навушників виконують функцію підзарядки акумулятора. Для подібних моделей були розроблені спеціальні насадки, що нагадують за формою основний корпус футляра.

Другий варіант служить тільки для захисту навушників і виконує роль декоративного аксесуара. Йдеться про спеціальні захисні чохли, в які можна покласти навушники і кейс. В даному випадку чохол не має функції підзарядки акумулятора.

При виборі чохла варто враховувати функції, які вам будуть потрібні при використанні пристрою. Якщо у вас вже є оригінальний кейс, досить купити захисний футляр.

З яких матеріалів виготовляють чохол?

Не менш важливим питанням для користувачів є те, з чого виготовляються представлені версії футлярів. В даному випадку матеріал залежить від виду чохла:

Якщо мова йде про чохли для кейса з функцією підзарядки, тут застосовується силіконовий і пластмасовий матеріал. Силіконовий чохол виготовляється спеціально для кейса підзарядки бездротової гарнітури.

При бажанні придбати декоративний аксесуар для навушників слід звернути увагу на шкіряний чохол. Вироби зі шкіри не піддаються зовнішнім впливам і служать довше.

Бездротовими прийнято вважати будь-які навушники, що підключаються по Bluetooth. Однак часто між ними все одно є провід, який заважає, зачіпає одяг, так що ви завжди пам'ятаєте, що в навушниках.

Догляд за кейсом AirPods

Один з найголовніших мінусів навушників Airpods це сильне забруднення зарядного футляра навушників Airpods. Бруд, пил, вушну сірку та іншу капость AirPods збирають досить швидко і, що найголовніше, неминуче. Тому вони потребують регулярного і якісного догляду. Розповімо про 3 способи, за допомогою яких зможете очистити кейс від AirPods.

1. Чистка чохла за допомогою ізоляційної стрічки.

Для першого способу очищення кейса AirPods будуть потрібні:

зубочистка

ізоляційна стрічка ПВХ

ножиці

Необхідно заклеїти ізолентою всі місця з плямами бруду, пилом і ворсом. Канавки в місцях зіткнення кришки і кейса досить вузькі, тому ізоляційну стрічку варто додатково розгладити зубочисткою.

2. Мийка чохла оцтовим розчином.

Для другого способу чищення нам знадобитися:

оцет

вода

ватні палички, зубна щітка

Для початку треба змішати оцет з водою в співвідношенні 1 : 1. Потім потрібно опускати ватяні палички в розчин і протирати ними брудні місця чохла. Можна використовувати зубну щітку, в тому числі і з іншого боку (зі спеціальним гумкою для ясен).

3. Чистка спиртом.

Для останнього способу чищення зарядного кейса AirPods нам буде потрібно:

спирт

зубна щітка

Намочіть трохи кінчики зубної щітки в спирті, але перед цим вичавіть трохи спирту щоб він не потрапив в роз'єми для навушників. Почніть терти зубною щіткою за місцем де знаходитися бруд.

За допомогою цих порад з чищення AirPods ви зможете прибрати зайве сміття на кейсі та тримати футляр в охайному вигляді.