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Чохол для навушників Apple
Компанія Apple постійно вдосконалює свою продукцію, намагаючись здивувати користувачів. Відносно недавно вони випустили сучасні бездротові навушники apple AirPods, які увібрали в себе передовий досвід розробок і сучасні технології. Навушники мають стильний дизайн, чудову якість звучання і великий набір функціональних можливостей.
Принцип роботи гарнітури заснований на тому, що її необхідно підключати до телефону через Bluetooth, зробити це можливо тільки при зарядженому акумуляторі пристрою. Виробники продумали можливість дистанційної підзарядки акумулятора і створили спеціальні чохли https://gisolo.com/ua/chohli/airpods-cases.html для навушників apple.
Для чого потрібен чохол?
В даний час існують різні версії чохлів для навушників. Залежно від обраної моделі буде істотно відрізнятися її призначення.
Умовно можна розділити всі чохли на дві категорії:
При виборі чохла варто враховувати функції, які вам будуть потрібні при використанні пристрою. Якщо у вас вже є оригінальний кейс, досить купити захисний футляр.
З яких матеріалів виготовляють чохол?
Не менш важливим питанням для користувачів є те, з чого виготовляються представлені версії футлярів. В даному випадку матеріал залежить від виду чохла:
Бездротовими прийнято вважати будь-які навушники, що підключаються по Bluetooth. Однак часто між ними все одно є провід, який заважає, зачіпає одяг, так що ви завжди пам'ятаєте, що в навушниках.
Догляд за кейсом AirPods
Один з найголовніших мінусів навушників Airpods це сильне забруднення зарядного футляра навушників Airpods. Бруд, пил, вушну сірку та іншу капость AirPods збирають досить швидко і, що найголовніше, неминуче. Тому вони потребують регулярного і якісного догляду. Розповімо про 3 способи, за допомогою яких зможете очистити кейс від AirPods.
1. Чистка чохла за допомогою ізоляційної стрічки.
Для першого способу очищення кейса AirPods будуть потрібні:
Необхідно заклеїти ізолентою всі місця з плямами бруду, пилом і ворсом. Канавки в місцях зіткнення кришки і кейса досить вузькі, тому ізоляційну стрічку варто додатково розгладити зубочисткою.
2. Мийка чохла оцтовим розчином.
Для другого способу чищення нам знадобитися:
Для початку треба змішати оцет з водою в співвідношенні 1 : 1. Потім потрібно опускати ватяні палички в розчин і протирати ними брудні місця чохла. Можна використовувати зубну щітку, в тому числі і з іншого боку (зі спеціальним гумкою для ясен).
3. Чистка спиртом.
Для останнього способу чищення зарядного кейса AirPods нам буде потрібно:
Намочіть трохи кінчики зубної щітки в спирті, але перед цим вичавіть трохи спирту щоб він не потрапив в роз'єми для навушників. Почніть терти зубною щіткою за місцем де знаходитися бруд.
За допомогою цих порад з чищення AirPods ви зможете прибрати зайве сміття на кейсі та тримати футляр в охайному вигляді.
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