Названий препарат, який заважає Коронавірусу розмножуватися

Китайські дослідники з'ясували, як впливає ремдесівір, який є новим противірусним препаратом в класі нуклеотидних аналогів, на COVID-19: діюча речовина блокує РНК-полімерази (репликазу), тобто не дозволяє вірусу розмножуватися.

Ремдесівір відноситься до класу противірусних препаратів, які пригнічують РНК-залежну РНК-полімерази - фермент, необхідний для реплікації ряду РНК-вірусів. Оскільки інгібування ферменту перешкоджає реплікації вірусу в інфікованих клітинах, препарат проявляє антивірусну активність проти ряду одноланцюгових РНК-вірусів, таких як вірус Ебола, коронавіруси, включаючи віруси MERS, SARS та новий коронавірус.

Для дослідження вчені скористалися методом Кріоелектронної мікроскопії. Була встановлена детальна структура РНК-полімерази в вільній і пов'язаній формі. З'ясувалося, що реплікази вірусу майже не змінюють свою структуру при копіюванні РНК. На думку вчених, це пояснює високу здатність вірусу заражати організм.

Ремдесівір блокує дію реплікази вірусу. Такий механізм досить ефективний (пацієнти харчувалися за 11 днів замість 15 у контрольної групи), і вчені планують розробити на його основі препарати широкого спектра дії, повідомляє Science.

Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Америка має достатню кількість свідчень того, що коронавірус COVID-19 штучно створений в лабораторії в Ухані і звідти почав поширюватися по світу.