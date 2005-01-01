Індексація пенсій і відкриття ринків. Що чекає Україну в травні

До початку літа пенсії підвищать 8,4 млн пенсіонерів, а ось відеофіксацію порушників ПДР відклали.

Планова індексація пенсій в 2020 році починається 1 травня, а коефіцієнт перерахунку складе 1,11. Це означає, що надбавка до пенсії складе 11%, повідомляє урядовий портал.

Нагадаємо, що даний коефіцієнт береться не зі стелі. Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", при збільшенні заробітку, з якого обчислюються пенсії, враховується 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік і 50% показника зростання зарплати за рік, що передує року, в якому відбувається збільшення. Оскільки в 2019-му індекс зростання споживчих цін склав 4,1%, а зростання зарплати - 17,85%, розрахунки і дали коефіцієнт для індексації 11%.

Всього пенсії будуть проіндексовані 8,4 млн пенсіонерам. Крім того, мінімальний розмір пенсій особам, чий страховий стаж становить 30 років для жінок і 35 років для чоловіків підвищений до 2100 грн.

В середньому, за даними Мінсоцполітики, пенсії зростуть на 260 грн.

Новий закон про фінмоніторинг вступив в силу з 28 квітня, але очевидно, що в повну силу ці нововведення українці відчують вже у травні.

В основному даний документ стосується анонімних джерел перекладу і походження коштів. Зокрема, втричі знижено поріг анонімного грошового переказу - з 15 тис. грн до 5 тис. грн. Якщо потрібно поповнити карту на суму понад 5 тисяч гривень, доведеться або розбивати виплату на кілька переказів до 5 тисяч грн кожен, або робити переказ з ідентифікацією того, хто вносить гроші.

Для грошових переказів з картки на картку нічого не змінилося, оскільки власники карти вже ідентифіковані банками.

При цьому межа безготівкових операцій, які проводяться без детальної перевірки походження ваших коштів, збільшена майже втричі - з 150 тисяч гривень до 400 тис. Грн.

Відкриття ринків

Продуктові ринки в Україні відкриються в четвер, 30 квітня, повідомляє урядовий портал.

Міністерство охорони здоров'я встановило перелік обов'язкових вимог, які повинні виконуватися при роботі агропродовольчих ринків, а Кабмін вніс зміни до постанови №211 від 11 березня 2020 року, яким упорядкував діяльність агропродовольчих ринків на період карантину.

Як говориться в повідомленні, 30 квітня відновити роботу зможуть 872 продовольчих ринки.

"Прийнята постанова буде 30 квітня. Опубліковано в" Урядовому кур'єрі ", що означатиме фактичний рестарт роботи продовольчих ринків. При дотриманні санітарних норм, які були запропоновані головним санітарним лікарем МОЗ, в Україні відкриється 872 ринку", - прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко.

За його словами, контроль за дотриманням продовольчих ринків протиепідемічних вимог покладено на представників Госпродпотребслужби. Зокрема, територіальні органи відомства повинні забезпечити постійну присутність на кожному ринку не менше двох інспекторів і щодня проводити позапланові перевірки.

Кінець карантину

З великою часткою ймовірності в травні нас чекає кінець карантину - на сьогодні відомо, що виходити ми з нього почнемо 12 травня.

Треба сказати, що українці вже настільки засиділися по домівках, що не проти попрацювати. Зокрема, згідно з дослідженням компанії Research & Branding Group, за місяць карантину (дані на 24 квітня) частка тих, хто вважає, що карантин дуже необхідний, знизилася з 72% до 54%, а число тих, хто дуже боїться захворіти сам або переживає , що захворіє хтось із близьких, знизилася з 40% до 29%.

При цьому частка українців, які не мають заощаджень, зросла з 39% до 47%. Не дивно, що якщо три чверті опитаних в цілому підтримують рішення про продовження карантину до 12 травня, то до більш тривалого обмеження четверо з десяти не готові.

Втім, і після карантину обмеження залишаться. "Ми повинні розуміти, що навіть після відкриття всіх бізнесів і транспорту маски, дезінфектори та соціальне дистанціювання нікуди не подінуться. Тепер це норма", - підкреслив прем'єр-міністр.

Відеофіксація порушень

З 1 травня в Києві повинна була почати роботу система фотовідеофіксації, автоматично відзначає порушення правил дорожнього руху. Проте 29 квітня стало відомо про перенесення запуску системи через карантинні обмеження.

У МВС пояснили, що карантинні заходи частково стосуються роботи певних підрозділів Національної поліції та інших організацій, задіяних у процесі контролю системи автоматичної фіксації. Тому в МВС було прийнято рішення відтермінувати роботу системи до закінчення режиму суворого карантину.

Втім, не виключено, що, якщо послаблення карантинного режиму почнуться за графіком, система запрацює хоч і не з 1 травня, але все ж до настання літа.