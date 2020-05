Нафта нижче нуля: що пишуть про це світові ЗМІ та експерти № 5 (695) 1-7 травня 2020 року Негативна ціна - лише епізод і збіг обставин. А що буде з нафтою глобально, покаже тільки закінчення пандемії коронавіруса. Ціни на нафту марки WTI 20 квітня обрушилися до негативних значень, досягнувши в певний момент торгів на біржі ICE позначки в -40 доларів за барель. І 21 квітня, вийшовши з піке, все ще торгується в невеликому мінусі. Звичайно, ринок прийде в себе і довго таку картину ми спостерігати не будемо, але цей парадокс, на думку багатьох експертів, увійде в підручники і стане частиною економічної історії під назвою "Чорний понеділок". Негативних цін на нафту світ раніше ніколи не бачив. Це навіть не безкоштовний енергоносій, це щось інше, ірраціональне. Провідні зарубіжні видання обговорюють безпрецедентний обвал ф'ючерсних контрактів на американську нафту марки WTI, які в понеділок вперше в історії опускалися до негативних значень, називаючи цю ситуацію "задзеркаллям". - Коли в понеділок ціни на нафту, здавалося, потрапили в задзеркаллі і впали до від'ємного значення, це продемонструвало нам образ нафтового світу, що перекинувся з ніг на голову, - зазначає американське видання Washington Post. Як пояснює газета, в теорії від'ємне значення говорить про те, що тепер продавці "чорного золота" готові платити покупцям по 40 доларів за барель, щоб ті забрали їх товар (на практиці, звичайно, ніхто нікому доплачувати не буде). Як пише газета Wall Street Journal, така ситуація свідчить, що покупці не знають, що вони будуть робити з нафтою в найближчому майбутньому. Видання New York Times назвало ситуацію з негативними цінами на нафту "чимось вкрай дивним", що демонструє зростаючу стурбованість інвесторів переповненими нафтосховищами і по суті означає, що ця нафта втратила будь-яку цінність. - В умовах відсутності автомобілів на дорогах або літаків в небі економікам, які постраждали від пандемії, більше не потрібно споживати так багато сирої нафти. Тому в цей понеділок на ринку нафти стався безпрецедентний крах, - пише іспанська Pais. Таким чином, зазначає Vanguardia, американські ринки переживають так звану ситуацію "контанго", коли ціна ф'ючерсу в майбутньому вище, ніж його поточна ціна. - Негативні ціни - останній показник глибини кризи, що охопила нафтовий сектор після того, як обмеження, введені в багатьох найбільших економіках світу, привели до падіння попиту на нафту на третину, - зауважує Financial Times. Нафта в надлишку, її ніде зберігати Трейдери, які раніше купили травневий ф'ючерс на WTI, кинулися продавати його за будь-яку ціну, аби не приймати на себе зобов'язання фізично забрати нафту. Причина такої поведінки - відсутність на ринку вільних сховищ для нафти через величезний надлишок пропозиції, пише РБК. Потужності зі зберігання нафти закінчуються. Минулого тижня Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) попередило, що глобальні потужності зі зберігання можуть переповниться через півтора-два місяці. Ринок побоюється, що це станеться швидше. Майже всі сховища нафти в світі заповнені або будуть заповнені в найближчі тижні. Багатьом компаніям в якості останнього резерву вдалися до послуг танкерного флоту, орендувавши судна для зберігання, а не для перевезення чорного золота. За даними Reuters, в даний час в танкерах, що стоять на якорі, знаходяться рекордні 160 мільйонів барелів нафти. Цей обсяг подвоївся за два тижні. Не поспішайте ховати нафту При цьому експерти, опитані різними світовими виданнями, які пишуть про "чорний понеділок" в основному оцінюють такий провал ціни як епізодичний. Аварії світопорядку не очікується. - Негативна ціна в Америці - лише збій в матриці, технічний провал, фінансова авантюра, що мають мало відношення до реального світу. Нікому поки не будуть доплачувати за повний бак на заправці, - зазначає BBC. Звичайна нафта - чорна, в'язка, пахуча рідина - як і раніше в ціні, пише видання. Два головних світових сорти нафти, до яких прив'язана ціна більшості інших, торгуються на тому ж рівні, що і пару днів назад. В Америці техаська нафта WTI з поставкою в червні коштує 22 долари, а за барель європейського сорту Brent дають $ 26. Подальшу динаміку ціни визначить баланс попиту і пропозиції, а не одномоментна ситуація на одному з ринків ф'ючерсних контрактів, як це сталося в "чорний понеділок". А баланс цей визначиться тільки тоді, коли світ вийде з коронакризи. Хоча є і експерти, яким бачиться у вчорашньому парадоксі очікування учасниками ринку серйозної кризи на зразок "Великої депресії". - Мені це говорить про те, що ті ринкові гравці, хто займається торгівлею природними ресурсами, починають прогнозувати ймовірність економічної депресії, можливо, порівнянної з депресією 30-х років, - каже професор економіки співробітник Гуверівського інституту Пол Грегорі. - образно кажучи, все валиться і невідомо, що буде далі. Російська нафта пішла вниз слідом за американською Спотові ціни на російський сорт нафти Urals тимчасово опустилися до негативних значень в Європі після того, як травневі ф'ючерси на нафту WTI впали на 300% і опустилися до позначки мінус 40 доларів за барель. Спотова ціна (з поставкою негайно - прим.авт.) Російської нафти Urals з поставкою на Північний-Захід ЄС впала до мінус 3 долари за барель. Це означає, що продавці нафти готові доплатити покупцеві, щоб у них забрали сировину. За день котирування Urals втратили близько 15 доларів. Араби хочуть обігнати всіх у цьому ралі Саудівська Аравія дала зрозуміти, що може приступити до скорочення видобутку нафти раніше заявленого терміну. Не виключено, що за нею підуть і інші країни-члени ОПЕК, пише Wall Street Journal. Люди, знайомі з цим питанням, вважають, що Саудівська Аравія і інші члени ОПЕК розглядають можливість скорочення видобутку нафти якомога швидше, замість того щоб чекати, поки в наступному місяці не вступить в силу недавня угода про видобуток групи з США та Росією. Політичні наслідки можливі? Financial Times пише, що цей обвал "стане ударом для Дональда Трампа, який зробив все можливе, щоб захистити нафтовий сектор, в тому числі підтримав дії ОПЕК і Росії щодо скорочення видобутку і пообіцяв підтримку галузі". Після падіння цін Трамп підтвердив плани США використовувати національні резерви для зберігання надлишкової нафти. Газета New York Times припускає, що зараз почне рости занепокоєння з приводу того, що угода, досягнута 12 квітня між ОПЕК, Росією і іншими виробниками нафти, виявиться недостатньою, щоб запобігти надлишок нафти на ринку. Професор економіки співробітник Гуверівського інституту Пол Грегорі, якого цитує "Радіо Свобода", вважає, що здешевлення нафти може кинути Володимиру Путіну серйозніший виклик, ніж масові протести в Росії 2011-2012 років. Не виключено, що тривале падіння експортних доходів створить загрозу існуванню створеної ним системи правління. У "Нафтогазу" є ідея зберігати надлишки світової нафти в Україні і заробити на цьому. У чому полягає угоду ОПЕК + Нова угода передбачає сукупне зниження нафтовидобутку: в травні-червні - на 9,7 мільйона барелів на добу; в липні-грудні - на 7,7 мільйона барелів на добу; в січні 2021-квітні 2022 року - на 5,8 мільйона барелів на добу. 