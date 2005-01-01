Золотой кубок: история, виды автоматов, вход и регистрация

Золотой Кубок – это быстрые лотереи и игровые автоматы, где желающие могут поучаствовать в еженедельной акции, розыгрыше суперпризов, интересных турнирах, стать обладателями бонусов за игру. Желающие могут испытать удачу на сайте free-game-club.com. Интерфейс сайта довольно простой. Зарегистрироваться можно на странице https://free-game-club.com/registration/, что открывает доступ к галерее игр, представленных на сайте. Заведение работает на законных основаниях и лицензировано Минфином Украины.

Что такое Национальная Лотерея Золотой Кубок

Национальная Лотерея берет за основу концепцию розыгрышей денег. Участники приобретают лотерейные билеты в сети и незамедлительно получают вознаграждение. Выигрыш определяется случайным образом с помощью генератора случайных чисел. Онлайн-билет содержит заранее заложенную информацию.

Выигрыш зависит от везения игрока. Сумма, поставленная на кон, влияет на размер выигрыша. Игроки, становящиеся обладателями суперприза, определяются автоматически.

Игровые автоматы Золотой Кубок

Автоматы Золотой Кубок являются разработкой ведущих производителей. Игрокам представлены различные вариации игр на тему фруктов, сокровищ, животных, приключений и магии.

Управление процессом несложное. Однорукие бандиты максимально легки в управлении. Среди автоматов представлены популярные геймплеи:

Crazy Monkey;

Book of Ra;

Fruit Cocktail;

Sizzling Hot Deluxe.

Вход и регистрация

Зарегистрироваться в клубе Золотой Кубок можно на сайте free-game-club.com - это несложный процесс, доступный каждому пользователю. Для этого нужно ввести логин, пароль, электронный адрес и выбрать валюту, в которой игрок предпочитает играть.

После регистрации доступен вход на портал. Введя логин и пароль игрокам отрывается разнообразие игр, которое есть на сайте.

Золотой Кубок: история

Золотой Кубок является государственной лотереей и был основан в 1997 году. Игры офлайн набирали свою популярность в больших городах с большой активностью, так как им небыло аналогов, а соответственно и конкурентов. Тогда автоматов было около 2500 штук по всей стране.

В начале 21 века вышли игры типа бинго. Им удалось привлечь новых игроков. Спустя пару лет они начали терять популярность и игроки вернулись к быстрым лотереям.

В 2009 году, когда правительство приняло решение закрыть все заведения с автоматами, Золотой Кубок продолжил свою деятельность, так как является государственной лотереей.

В 2014 году был открыт первый онлайн-зал. В тот момент виртуальные игры уже были на пике популярности. Пользователи могли играть в лотерею не выходя из дома, а их права и безопасность были обеспечены многоуровневыми системами безопасности.

В прошлом году правительство рассматривало законопроект о легализации игорного бизнеса, но приняло решение закрыть все заведения. Под запрет попали и некоторые веб-сайты, пользующиеся популярностью в сети, но Золотой Кубок продолжил функционировать, так как имеет статус государственной лотереи.