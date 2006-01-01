МВФ: Криза буде сильнішою, ніж у 2008 році

Міжнародний валютний фонд представив свій прогноз розвитку світової економіки в умовах пандемії коронавіруса. Карантинні заходи в різних країнах істотно завадили світовій економіці. У зв'язку з цим за підсумками року фахівці фонду очікують спад сильніше, ніж це було в 2008 році. Однак падіння до рівня Великої депресії не буде.

Що в світі: у всіх спад, у Китаю і Індії - зростання

МВФ випускає свої прогнози двічі на рік. І якщо осінній звіт був стримано песимістичним, тоді всі чекали початку світової фінансової кризи, то зараз фонд констатує - криза вже прийшла, і вона буде значно гіршою, ніж минулий фінансовий шторм, який ми спостерігали в 2008-2009 роках.

МВФ прогнозує падіння глобальної економіки на 3% в поточному році. Для порівняння, минулого разу світова економіка впала всього на 0,1%.

У базовому сценарії, який передбачає, що коронавірусна пандемія припиниться в другій половині 2020 року, і заходи по її стримуванню будуть поступово згорнуті, зростання світової економіки в 2021 році прогнозується на 5,8% в міру нормалізації економічної активності, чому сприятиме політична підтримка.

- Якщо ситуацію з епідемією не вдасться взяти під контроль в другій половині року, то негативний шок для глобальної економіки додатково складе ще -3% в 2020, - уточнив представник України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован. - А якщо епідемія триватиме в 2021, то глобальна економіка побачить додаткове падіння в 2021 ще на -8%. Зараз дуже багато що залежить від лікарів і здатності системи охорони здоров'я впоратися з епідемією.

За прогнозом МВФ, в розвинених країнах падіння економіки складе 6,1% (для порівняння, падіння за часів Великої депресії в 1929-1933 склало 16%). Зокрема, в США очікується спад на 5,9%, в Німеччині - на 7%, у Франції - на 7,2%, в Італії - на 9,1%, в Іспанії - на 8%, в Японії - на 5 , 2%, у Великобританії - на 6,5%, в Канаді - на 6,2%.

У країнах, що розвиваються, падіння економік складе 1%. При цьому економіка Китаю виросте на 1,2%, Індії - на 1,9%. Але не поспішайте радіти за Китай з Індією, або шукати в тому, що у них буде економічне зростання, конспірологію. Справа в тому, що раніше передбачалося, що їх економіка виросте на 6%, тобто, для них прогноз теж істотно погіршено.

Нафта і продукти подешевшають

Окремо зупинимося на нафтових цінах. В умовах, коли Україна входить в кризу, низькі ціни на енергоносії є для нас вигідними. Адже вартість продуктів харчування зараз зростає, що приносить нам більше валютної виручки, а енергоносії, які ми імпортуємо, навпаки, коштують дешево.

МВФ не прогнозує зростання світових цін на нафту в найближчі два роки. Як говориться в доповіді, середня ціна одного бареля нафти буде дорівнює в 2020 році 34,8 долара, а в 2021 - 36,4 долара. При цьому експерти фонду кажуть, що "невизначеність на енергетичному ринку надзвичайно підвищена у зв'язку з непередбачуваним перебігом пандемії". Серед інших ризиків для ринку вказані можливий крах угоди ОПЕК + і адаптивність сланцевого видобутку в США до низьких цін.

Тобто, нафта буде залишатися майже в два рази дешевшою, ніж вона коштувала в 2019 році. А ось ціни на продовольство хоч і знизяться, але мінімально.

З січневого прогнозу організації трохи виріс індекс продовольчих цін - на 0,1%. Затримки поставок і ризик дефіциту продуктів харчування привели до підвищення цін на борошно і рис. Подорожчали також крупи, цитрусові, морепродукти і кава арабіка. Впали в ціні чай, м'ясо, шерсть і бавовна. Незважаючи на ризик виникнення продовольчої кризи, МВФ прогнозує зниження цін на продукти харчування на 2,6% в 2020 році і потім невелике відновлення в 2021 - на 0,4%.

Експерти кажуть, що це може бути пов'язано зі зниженням попиту. Спочатку карантину громадяни багатьох країн розмели в магазинах продукти тривалого терміну зберігання, і тепер довгі місяці будуть змушені харчуватися виключно цими запасами. Це знизить попит і ціни трохи просядуть.

В цілому, такий розклад, коли нафта дешевшає вдвічі, а аграрна продукція - всього на кілька відсотків, може істотно виправити торговельний баланс України, що запобіжить падіння курсу гривні по відношенню до інших валют.

А що у нас: інфляція, безробіття, падіння ВВП. Зате без обвалу гривні

Для України МВФ прогнозує падіння ВВП України в цьому році на 7,7%, інфляцію в 7,7% і зростання безробіття до 10,1%. При цьому очікується, що з кризи ми будемо виходити мінімум два роки. За прогнозом, відновлювальне зростання в 2021 році складе всього 3,6%.

Ціни виростуть, але не дуже сильно. У 2020 році в Україні очікується зростання інфляції до 7,7% (грудень до грудня), а в наступному - до 5,9%. Згідно з прогнозом, зростання споживчих цін в Україні в цьому році в середньому за рік складе 4,5%, а в наступному - 7,2%.

МВФ також очікує зростання рівня безробіття в Україні до 10,1% в поточному році і скорочення до 9,3% в наступному. Відзначимо, що в 2019 році рівень безробіття був 8,5%.

По суті, прогноз МВФ істотно гірше того, на якому побудований вже оновлений під умови карантину бюджет 2020. Нагадаємо, що уряд говорить про падіння ВВП всього на 3,9%, що вдвічі краще, ніж прогноз МВФ.

А ось щодо курсу гривні експерти не сильно переживають. Якщо Україна не включить друкарський верстат, то сильні курсові коливання вони не очікують. Так, долар може подорожчати до умовних 30 грн, але обвалу на 60%, як це було в 2008 році, експерти не очікують.

- Національний банк за останні 2 тижні викупив в резерви валюти більш 500 млн доларів, - каже економіст Данило Монін. - Карантин у дії. Для України з точки зору курсових ризиків ця криза буде іншою. Навіть без МВФ на кінець року буде більше 20 млрд в резервах що вище рівня кінця 2018 року.

Куди серйозніше для України може виявитися проблема безробіття. Як кажуть експерти, якщо економіка впаде майже на 8%, то без роботи може залишитися близько 800 тисяч осіб. А якщо додати до цього той факт, що українські заробітчани вимушено повертаються з Європи, де теж все не слава Богу, то проблема безробіття може бути значно ширшою, ніж про це говорять прогнози.