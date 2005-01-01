Лазерная резка металла в Steel Process

Лазерная резка металла используется наиболее часто для создания изделий разных форм. Это современный способ точной и безопасной раскройки любых видов металлических изделий от тонких листов до труб сложного сечения. Помимо простых прямых линий, с помощью лазера можно вырезать любые фигуры, изогнутые линии, витиеватые узоры на материале разной толщины.

Преимущества лазерной резки металла

С помощью этого способа можно добиться раскроя высокоточных тонких деталей, труб любого сечения. Для этого применяется специальное оборудование с особым мощным лучом. Луч высокой плотности нагревает материал строго в месте разреза, где он плавится и сгорает. Благодаря этому обеспечивается высокая точность разреза любой толщины от сверхтонких в 0,5 мм до толстых прочных изделий в 16 мм.

Основные достоинства лазерной резки металла:

Точный разрез до мельчайших нюансов

Высокая скорость

Отсутствие кромки на краях или других следов

Не требует дополнительных работ

Полное отсутствие деформации

Идеальная подгонка деталей и стыков

Любой тираж экземпляров от одной единицы до нескольких тысяч

Этот способ раскроя подходит для любых сплавов. Пластичная сталь под лучом не деформируется, а сверхтвердый чугун не раскалывается. Благодаря этому из тонкой стали можно вырезать мельчайшие детали для медицинских, компьютерных или сувенирных изделий.

Этому виду обработки поддаются даже толстые чугунные листы, из которых можно с легкостью создавать интересные дизайнерские произведения. Их эстетичный вид способен конкурировать с классической художественной ковкой. А по стоимости и скорости обработки ковка явно уступает лазеру. Именно по этой причине лазерная резка металла в Steel Process часто используется для создания декоративных заборов, ограждений или предметов уличной мебели, а также других сложных элементов дизайна.

Как заказать лазерную резку

Заказать лазерную резку металла любой сложности можно в инжиниринговой компании Steel Process. Здесь обрабатывают любые материалы: алюминий, стандартную сталь разной толщины, оцинкованную сталь, черную сталь, медь, алюминий, латунь, чугун.

При этом возможна работа по эскизам клиента, либо создание отдельных макетов дизайнерами фирмы.

В компании Steel Process используется оборудование разной мощности, что позволяет подобрать лазер подходящей силы и выполнить работы наиболее четко. Процедура проходит в несколько этапов:

Создание точного компьютерного чертежа

Производство необходимых инженерных расчетов

Непосредственная резка

Охлаждение материала

При необходимости производство пробных моделей

По срокам выполнения заказов инжиниринговая компания Steel Process предлагает лучшие условия: от одного рабочего дня, так как обладает собственным парком станков. Собственное производство позволяет оперативно обрабатывать заказы и предлагать клиентам наиболее низкие цены.

Специалисты фирмы строго контролируют каждый этап производства, что позволяет исключить брак и гарантирует высокое качество. Постоянные заказы от дизайнерских мастерских, фирм по производству медицинского оборудования и других заказчиков являются лучшим подтверждением надежности работ инжиниринговой компании Steel Process.