Несколько фактов об уникальном коллективе ДахаБраха

В далеком 2004 они начали творить то, что шло из сердца. Создав собственную уникальную музыкальную нишу, ДахаБраха стала известной на весь мир. Выступая на тех фестивалях, где ранее не ступала нога украинских исполнителей, они несли автентическую музыку и вызывали восторг в любом уголке нашей Планеты.

Выступления ДахаБраха не так часты в Украине как за рубежом, но все же они есть. А это не может не радовать! Насладиться необычными мотивами песен группы можно будет и в рамках украинского фестиваля Atlas Weekend, который пройдет в нашей столице на ВДНХ. Также не пропустите собственные концерты ДахаБраха в Киеве 27 ноября в Октябрьском Дворце и Одессе 02 декабря в Музкомедии.

История названия ДахаБраха

В названии ДахаБраха фигурируют исконно два противоположных слова: “Брать” и “Давать”. Такое название демонстрирует цикличность мира и взаимосвязь его противоречий. Без одного нет другого.



Также в названии ДахаБраха отлично обыгрывается театр “Дах”, собственно который стал истоком появления группы.

Образы и наряды

Не смотря на то, что ДахаБраха исполняет собственные кавер-версии аутентичных украинских песен, в их образе вы не встретите традиционные вышиванки и шаровары. У коллектива свой образ. С этно мотивами, которые скорее такие же нестандартные, как и творчество квартета в целом.



Изюминкой образа ДахаБраха являются необычные головные уборы. Существуют он только в одном экземпляре и пошиты из старой театральной шубы как раз того же театра “Дах”. Изначально женская часть коллектива была категорически против такой части гардероба, но спустя нескольких дней уговоров девушки согласились.

Приобретя всемирную славу, участницы коллектива заявляют в интервью, что мало кто их знает в лицо, все знают по шапкам. Некоторые в шутку даже сравнивают их часть гардероба с прической Мардж Симпсон.

Казусы и интересные моменты во время выступлений