Бонусы за регистрацию через официальный сайт клуба Космолот

Здоровая конкуренция среди онлайн клубов, предоставляющих клиентам реальную возможность играть в автоматы (электронные прототипы барабанных «одноруких бандитов») с проведением денежных ставок, позволяет посетителям получить целый набор преференций. Речь идет о бонусных поощрениях:

За прохождение полномасштабной регистрации.

За первую трансакцию на депозит в личном кабинете.

За активную игру и участие в турнирных состязаниях.

Нужные для игровой сессии щедрые подарки может получить буквально каждый посетитель популярного и занимающего на сегодняшний день топовые позиции в рейтинге поисковых систем, онлайн клуба Космолот на официальном сайте http://www.vinrajrada.org.ua/. Игровой клуб, без преувеличения, заинтересуют не только новичков, но и опытных игроков.

Приветственный пакет

Бонусная программа казино Космолот, названная модераторами «Приветственный пакет», подразумевает обязательную регистрацию пользователя в качестве действующего члена клуба на сайте vinrajrada.org.ua. Клиент выбирает любой из 2-х представленных модераторами способов на свое личное усмотрение:

Заполнение формы заявки, представленной на ресурсе. Активация с помощью личного аккаунта (при наличии) от Google.

Все действия не займут много времени, а для получения подарка необходимо пополнить депозит (трансакция проводится через банковскую карту или электронный кошелек) на сумму от 100 грн. Для зачисления бонусов следует обязательно нажать клавишу «Активировать» в разделе «Касса» непосредственно до проведения перевода. Конечные итоги бонусной программы для клиента клуба:

До 5 тысяч грн. на депозит (конечная сумма зависит от величины перевода).

Фри спины, 50 бесплатных запусков вращения барабанов на выбранном слоте.

Это еще не все. На последующие пополнения подарки в виде бесплатных вращений продолжат начисляться (по 50 за каждую трансакцию), пока их общее количество не составит 350 попыток.

Приветствие VIP клиентов

Демократичные и лояльные ко всем без исключения посетителям, правила казино Космолот, позволяют получить привилегированный статус VIP клиента любому желающему. Вот какие приятные поощрения ожидают его обладателя при условии выполнения определенных правил:

Первый депозит – не менее 2 тысяч грн., максимальное бонусное начисление может составлять до 15 тысяч грн. (в зависимости от суммы перевода).

Фри спины – 100 бесплатных вращений за каждое пополнение счета с общей суммой 1200 запусков.

Моментальный обратный вывод средств на банковскую карту или электронный кошелек.

В заведении предусмотрены определенные правила отыгрыша бонусных начислений и фри спинов. Их необходимо изучить во время прохождения процедуры регистрации, в соответствующем разделе официального сайта заведения. В случае возникновения вопросов или сомнений по поводу, например, правильности начисленных бонусов, на помощь клиенту всегда готов прийти сотрудник технической службы поддержки. Консультация предоставляется в формате чата круглосуточно, семь дней в неделю.