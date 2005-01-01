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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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В чем преимущества покупки жилья в центре Киева
Жилье в пригороде украинской столицы у многих людей ценится намного больше, чем квартиры в черте города. Там красивые места, районы располагаются в экологически чистых зонах. Добираться до центра города недолго: на машине всего 15-20 минут. Если рассматривать вариант покупки квартиры в жк в пригороде Киева, то это дает массу преимуществ. Во-первых, это намного дешевле, чем у ближайших станций метро. Во-вторых, квартиры там комфортные, уютные, современные.
Преимущества покупки жилья под Киевом:
Покупка жилья в столице напрямую от застройщиков происходит на максимально выгодных условиях в приличном районе с отличной экологией и инфраструктурой.
ЖК «София»: лучшие квартиры в пригороде Киева
ЖК «София» начали строить в 2008 году. Сейчас уже готово более 500 тыс. кв. м жилых и коммерческих помещений. Закончилось строительство 114 домов, а 35 зданий находится в работе. Все квартиры тут разделены на 4 серии:
Если купить квартиру в Софиевской Борщаговке от застройщика, то можно получить жилье по максимально выгодным условиям. Это новый комплекс с уютными домами и дворами, просторными квартирами. Здесь можно выбрать жилье как в уже готом доме, так и в том, что только строится.
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