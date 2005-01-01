В чем преимущества покупки жилья в центре Киева

Жилье в пригороде украинской столицы у многих людей ценится намного больше, чем квартиры в черте города. Там красивые места, районы располагаются в экологически чистых зонах. Добираться до центра города недолго: на машине всего 15-20 минут. Если рассматривать вариант покупки квартиры в жк в пригороде Киева , то это дает массу преимуществ. Во-первых, это намного дешевле, чем у ближайших станций метро. Во-вторых, квартиры там комфортные, уютные, современные.

Преимущества покупки жилья под Киевом:

Квартиры современные и красивые. Они ухоженные, закрыты от других людей. Застройщик предлагает клиентам разные виды квартир. Соседи приличные. В отличие от старых домов, где на любом этаже могут проживать асоциальные личности, в новостройках все соседи спокойные. Инфраструктура хорошо развита. На территории жилого комплекса можно найти все, что понадобится: разнообразные магазины, отделения банков, аптеки, салоны красоты, частные детские садики и прочее. Предложены разнообразные варианты планировки. Можно выбрать квартиру на 1 или несколько комнат. Возможны балконы, мансарды. Еще один вариант – это квартиры, где зал и кухня объединены. Все жилье просторное, удобное, а планировка была тщательно продумана. Комнаты имеют современное оснащение. Можно приобрести жилье уже с отделкой. Она может быть чистовой или черновой. Разные способы оплаты, в том числе и рассрочка от застройщика. Он предлагает выгодные цены. Также возможен вариант с кредитом. Застройщик предлагает ссуды на короткие сроки. Обязательным является первоначальный платеж.

Покупка жилья в столице напрямую от застройщиков происходит на максимально выгодных условиях в приличном районе с отличной экологией и инфраструктурой.

ЖК «София»: лучшие квартиры в пригороде Киева

ЖК «София» начали строить в 2008 году. Сейчас уже готово более 500 тыс. кв. м жилых и коммерческих помещений. Закончилось строительство 114 домов, а 35 зданий находится в работе. Все квартиры тут разделены на 4 серии:

Сити. Тут уже сдали в эксплуатацию 55 зданий и 10 находятся на стадии строительства;

Клубный. Тут уже готово 22 дома, а 7 еще только строят;

Резиденс. Это новая серия, поэтому готово только 2 дома, а строительные работы ведутся еще по 20 зданиям;

Нова. Сдано в эксплуатацию 6 домов и запланирован еще один.

Если купить квартиру в Софиевской Борщаговке от застройщика , то можно получить жилье по максимально выгодным условиям. Это новый комплекс с уютными домами и дворами, просторными квартирами. Здесь можно выбрать жилье как в уже готом доме, так и в том, что только строится.

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