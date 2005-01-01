Якими бувають тканинні ролети на вікна

Рулонні тканинні штори, ролштори, рольштори, ролети, або як їх ще називають - жалюзі тканинні, все частіше замінюють або доповнюють в сучасних інтер'єрах традиційні фіранки. Хоча остання назва не зовсім коректна, оскільки тканинна ролета виготовляється не з смужок ламелей, а з цільного полотна. Вперше вони з'явилися в Німеччині і стали втіленням педантизму, акуратності і прагнення до зручності - якості, які властиві жителям цієї країни. Що собою представляють ці лаконічні і стильні фіранки і які тканини використовуються для їх виготовлення - на сторінках сайту https://jaluzi-service.com.ua/tkanevye-rolety-na-okna.html від компанії jaluzi-Service.

Конструктивні особливості тканинних ролет

Рулонні тканинні жалюзі або ролети - сонцезахисні віконні системи, популярний різновид штор, що складається з прямокутного шматка тканини намотуваного на трубчастий вал, який одночасно виконує функцію карниза. Фактично вони являють собою щось середнє між класичними фіранками і горизонтальними жалюзі. З першими їх об'єднує матеріал виготовлення, а з другими підйомний механізм і система кріплення до вікна.

Залежно від моделі рольштори вал-карниз кріпиться до вікна декількома способами:

прямо до стулки;

на стіну над віконним отвором;

усередині віконного отвору;

до стелі.

Рулонні штор системи бувають відкритого і закритого типу.

Тканинні ролети закритого типу при намотуванні на вал ховаються всередині короба - касети. Коли вал не сховався всередині короба, ролетну систему називають відкритою. Керувати і тією й іншою системою можна як вручну, так і за допомогою автоматики.

Крім того, конструктивно рольштори поділяють ще на кілька видів:

Міні. Рулонні жалюзі «міні» бувають тільки відкритого типу. Встановлюються на стулку.

Уні (касетні). Тканинні ролети закритого типу. Встановлюються поверх штапика вікна.

День ніч. Полотно таких рольштор складається з прозорих і непрозорих смуг, що чергуються, такі рольштори ще називають - зебра. Ролети тканинні зебра закритого типу.

Подвійні. Подвійні - спарені на одному блоці. На вікно вивішуються дві ролети-компаньйони, одна прозора, інша непрозора, але можуть бути і просто різних кольорів.

Класичні. Класичні рулонні штори - рулонка відкритого типу з кріпленням до стіни. Такими конструкціями можна оснастити вікна будь-яких розмірів: від невеликих до панорамних.

Ступінь сонцезахисту і дизайн рулонних штор

За ступенем сонцезахисту тканинні рулонні штори діляться на чотири різновиди:

Прозорі. Рулонні аналоги тюлю. Затримують до 25% сонячних променів і не заважають милуватися видами з вікна. Їх рекомендується використовувати в поєднанні з традиційними портьєрами.

Напівпрозорі. Виконують функцію гардин з вуалі або органзи. Затінюють кімнату приблизно на 50%. Світло проходячи через них, стає м'яким, розсіяним і приємним для очей.

Dim-Out (дімаут). За ступенем світлозахисту нагадують легкі, але щільні фіранки. Захищають від світла приблизно на 75%, не пропускають вуличні протяги і допомагають зберегти в кімнаті комфортну температуру повітря.

Black-Out (блекаут). Рулонні штори з тканини блек-аут відсікають вуличне світло на 100%, зберігають тепло і прохолоду і захищають від зовнішнього шуму. Особливо гарні такі полотна для спальні та дитячої.

Зовнішній вигляд ролетних полотен дуже різноманітний: від однотонних тонів, що включають всі кольори палітри до дизайнерських малюнків і 3Д фотодруку.

Рулонні системи багато в чому нагадують класичні жалюзі, але позбавлені їх зовнішньої невибагливості і офіційності і, завдяки тканинним Полонне, виглядають набагато «живописніше» і затишніше. Тканинні ролети на вікна лаконічно і ненав'язливо підкреслюють стильові особливості інтер'єру, ефективно захищають кімнату від палючих променів сонця, при необхідності гармонійно поєднуються з іншими видами фіранок і візуально не обтяжувати вікна. Завдяки цим якостям всі останні роки вони користуються величезною популярністю і є без перебільшення фаворитами на ринку.