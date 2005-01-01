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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Якими бувають тканинні ролети на вікна
Рулонні тканинні штори, ролштори, рольштори, ролети, або як їх ще називають - жалюзі тканинні, все частіше замінюють або доповнюють в сучасних інтер'єрах традиційні фіранки. Хоча остання назва не зовсім коректна, оскільки тканинна ролета виготовляється не з смужок ламелей, а з цільного полотна. Вперше вони з'явилися в Німеччині і стали втіленням педантизму, акуратності і прагнення до зручності - якості, які властиві жителям цієї країни. Що собою представляють ці лаконічні і стильні фіранки і які тканини використовуються для їх виготовлення - на сторінках сайту https://jaluzi-service.com.ua/tkanevye-rolety-na-okna.html від компанії jaluzi-Service.
Конструктивні особливості тканинних ролет
Рулонні тканинні жалюзі або ролети - сонцезахисні віконні системи, популярний різновид штор, що складається з прямокутного шматка тканини намотуваного на трубчастий вал, який одночасно виконує функцію карниза. Фактично вони являють собою щось середнє між класичними фіранками і горизонтальними жалюзі. З першими їх об'єднує матеріал виготовлення, а з другими підйомний механізм і система кріплення до вікна.
Залежно від моделі рольштори вал-карниз кріпиться до вікна декількома способами:
Рулонні штор системи бувають відкритого і закритого типу.
Тканинні ролети закритого типу при намотуванні на вал ховаються всередині короба - касети. Коли вал не сховався всередині короба, ролетну систему називають відкритою. Керувати і тією й іншою системою можна як вручну, так і за допомогою автоматики.
Крім того, конструктивно рольштори поділяють ще на кілька видів:
Ступінь сонцезахисту і дизайн рулонних штор
За ступенем сонцезахисту тканинні рулонні штори діляться на чотири різновиди:
Зовнішній вигляд ролетних полотен дуже різноманітний: від однотонних тонів, що включають всі кольори палітри до дизайнерських малюнків і 3Д фотодруку.
Рулонні системи багато в чому нагадують класичні жалюзі, але позбавлені їх зовнішньої невибагливості і офіційності і, завдяки тканинним Полонне, виглядають набагато «живописніше» і затишніше. Тканинні ролети на вікна лаконічно і ненав'язливо підкреслюють стильові особливості інтер'єру, ефективно захищають кімнату від палючих променів сонця, при необхідності гармонійно поєднуються з іншими видами фіранок і візуально не обтяжувати вікна. Завдяки цим якостям всі останні роки вони користуються величезною популярністю і є без перебільшення фаворитами на ринку.
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