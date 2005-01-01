Карантинні бунти: чого домагаються мери і чим це загрожує

Міськради ряду великих міст пішли проти вказівок центральної влади і почали на місцевому рівні послаблювати умови карантину. На Банковій і Богомольця обурюються.

Одними з перших "непослух" проявили місцева влада Харкова і Одеси. У цих містах відмовилися закривати продовольчі ринки. А напередодні маленького ювілею країни - 50 днів на карантині, своє гучне "досить!" заявили в Дніпрі, Черкасах, Мукачево.

Що зробила місцева влада

Дніпро: Боротьба з подвійними стандартами

Міська влада Дніпра пішли на пом'якшення умов карантину. З 30 квітня в місті відновили роботу ряд підприємств, що надають послуги населенню: супермаркети, бакалії, магазини з технікою, банки, хімчистки, СТО, майстерні по ремонту різного устаткування. Також з 4 травня в місті відкривають зелені зони і бульварні частини вулиць. А ось з 12 травня очікується (якщо, звичайно, не погіршитися епідеміологічна ситуація в місті) відновлення роботи: ательє, ремонту взуття, адвокатських і нотаріальних бюро, перукарень і салонів краси. Але потрапити туди можна буде тільки за попереднім записом, і не більше ніж один клієнт на кожну послугу одночасно.

- Знаєте, що найприкріше в цій ситуації? Що епідемія нікуди не ділась. І карантин потрібен. Так, він - потрібен. Ось тільки "Велюр" і "Епіцентр" його обнулили. Ми просто хочемо справедливості і відсутності подвійних стандартів, - заявив мер Дніпра Борис Філатов.

Черкаси: Почали відновлювати соціальну несправедливість

Напередодні "травневих" свят міськрада Черкас ухвалила рішення про ослаблення карантинних обмежень. Міські депутати проголосували за те, щоб з 1 травня відновити відвідування парків і зелених зон, а також роботу більшості магазинів. Влада дозволила працювати магазинам з продажу непродовольчих товарів; майстерням по ремонту взуття та одягу; перукарням і салонам краси, ринкам; майданчикам закладів ресторанного господарства; об'єктам спортивної інфраструктури виключно для проведення тренувань.

Городянам, які працюють, дозволили користуватися громадським транспортом. Однак тим, хто знаходиться в групах ризику, пенсіонерам, учням і людям, які не працюють, радять утриматися від використання громадського транспорту. Масковий та перчатний режим в громадському транспорті - в силі.

Послаблення карантинних заходів міський градоначальник Анатолій Бондаренко назвав відновленням соціальної справедливості ".

- Я не можу жителям міста пояснити, чому десятки, а то і сотні людей, а то й тисячі перебувають у великому гіпермаркеті (мається на увазі мережа будівельних маркетів "Епіцентр", який ні на день не припиняв свою роботу, авт.), Але вони не можуть зайти в маленький будівельний магазин і купити фарбу. Я не можу пояснити, чому по черкаській набережній люди можуть гуляти в засобах захисту, а парк, який знаходиться поруч, вони не можуть відвідувати, - пояснив послаблення умов карантину міською владою мер Черкас.

Мукачево: Запит городян

У Мукачеві Закарпатської області вирішили почати ослаблення карантину з 4 травня. Відповідне рішення прийнято комісією техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З понеділка планують відкрити торгові центри і парки. Але озвучується і ряд умов. Відзначається, що торгові центри будуть працювати за умови використання працівниками і відвідувачами засобів індивідуального захисту, проведення дезінфекції приміщень кожні дві години, дотримання дистанції між людьми і наявності дезінфекторів на вході. Відвідування парків і скверів дозволяють за умови дотримання соціальної дистанції і протиепідемічних заходів.

Найбільше критики і погроз отримав на свою адресу мер Черкас. Одним з перших його "попередив" глава МВС Арсен Аваков.

- "Пан глава міста Черкаси, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким", - написав у Твіттер Аваков. Жорстко відреагував і президент Володимир Зеленський.

- Окремий полум'яний привіт особисто від президента, а також Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України я хочу передати меру міста Черкаси, який разом з міською радою втратили календар і збиралися пом'якшувати карантинні заходи раніше 11 травня. Це спроба заробити політичний рейтинг ціною життя і здоров'я жителів міста. Це буде мати відповідні юридичні наслідки, - заявив у своєму черговому відео зверненні Зеленський.

І як переконує Анатолій Бондаренко, одними "полум'яними привітами" ВП не обмежився. Нібито, йому на телефон почали приходити відкриті погрози від першого заступника глави Офісу Президента Сергія Трофімова. Скани з смс-погрозами Бондаренко оприлюднив на своїй сторінці в "Фейсбук".

Чи загрожує мерам кримінальна відповідальність?

Чинне законодавство передбачає, що за порушення умов карантину може послідувати кримінальна відповідальність і високі штрафи. Якщо в умовах фіз. осіб звучать суми в розмірі 17 тисяч гривень, то порушення з боку посадових осіб і суб'єктів господарювання всіх форм власності спричинять штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

А чи може бути штраф депутатам і мерам за прийняття рішення про послаблення умов карантину, якщо на центральному рівні подібні рішення ще не прийняті?

- По "юридичних наслідках" рішень в Черкасах для міського голови Черкас: 1. Рішення приймав виконком Черкаської міської ради. Чи не міський голова Черкас, а виконком міської Ради Черкас. Це колегіальний виконавчий орган міської ради. Кримінальна відповідальність членів колегіального органу за колегіальним рішенням будь-яких органів (ВРУ, КМУ, будь місцева рада, виконкомів і т.п.) в законодавстві України відсутня. 2. Рішення виконкому підписав НЕ міський голова Черкас, -провів короткий юридичний лікнеп на своїй сторінці в "Фейсбук" народний депутат Сергій Власенко і додав, що публічні погрози з боку президента і особливо не публічні погрози з боку одного з керівників його Офісу - очевидний доказ політичного тиску Президента на органи місцевого самоврядування і, можливо доказ, тиску на органи попереднього розслідування. До слова, в Україні вже є прецедент гучної справи, коли в правоохоронці намагалися притягнути до кримінальної відповідальності екс-секретаря Київради за рішення, які брали столичні депутати. Справа розсипалася.