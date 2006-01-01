Зеленський затвердив склад української делегації для переговорів в Мінську

Міністр Олексій Резніков став першим заступником глави делегації.

Президент України Володимир Зеленський 5 травня затвердив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Відповідний указ № 167 \ 2020 опублікований 5 травня на офіційному сайті глави держави.

Українську делегацію в ТКГ очолює президент України в 1994 - 2005 роках Леонід Кучма, який забезпечує наступність і непорушність українських позицій.

До складу делегації також увійшли:

віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (перший заступник глави делегації),

голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, народний депутат України Олександр Мережко (заступник глави делегації),

заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі по соціально-економічних питаннях)

голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань)

заступник міністра оборони України Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з питань безпеки)

голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат України Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).

Згідно з документом, глава української делегації і його перший заступник (Кучма і Рєзніков відповідно) можуть визначати заступників представників України в робочих підгрупах і залучати до роботи делегації народних депутатів, представників державних органів влади, радників, експертів і технічних працівників.

На Міністерство закордонних справ України покладається організаційне, інформаційне, консультативне та інше забезпечення діяльності делегації України в ТКГ.

"Процес повинен тривати безперервно"

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, який за дорученням Глави держави модерує діяльність української делегації в ТКГ, зазначив, що цей указ президента додатково регламентує склад української делегації, а також визначає сегмент відповідальності кожного її члена.

- Процес врегулювання ситуації на Донбасі складний, а тому повинен тривати безперервно. Україна хоче займати більш жорстку і ініціативну позицію, тому що нам потрібні істотні зрушення в цілому ряді проблем. Потрібні більш чіткі визначення спірних і конфліктних точок і більш рельєфне позначення власних позицій, - сказав Андрій Єрмак.

Він зазначив, що Володимир Зеленський пильно стежить за діяльністю ТКГ і зацікавлений в інтенсифікації роботи групи для отримання більш вагомих результатів.

Напередодні Єрмак заявив, що країни нормандської четвірки погодилися з необхідністю дати "імпульс" переговорів в Мінську, щоб зробити цю роботу більш ефективною.

Україна, відповідно, виступила з ініціативою підвищити рівень представленості ТКГ, а саме - призначити заступником Кучми віце-прем'єра Рєзнікова, а також додати в кожну підгрупу по одному представнику на рівні не нижче заступника міністра. Таким чином, своїм указом Володимир Зеленський підвищив рівень представництва України в ТКГ.

Крім того, в Офісі президента пропонують проводити переговори в Мінську щодня, а не двічі на місяць.