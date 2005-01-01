Коронавірус поступово занурює США в кризу

Пандемія коронавіруса поклала кінець лідерства США на міжнародній арені, з такою оцінкою виступив французьке видання Le Monde. Стверджують, що Штати поступово втрачають свій головний козир - економічну міць - і занурюються в кризу. Що про це думає Уоррен Баффет - один з найуспішніших інвесторів у світі?

Влада штату Каліфорнія рекомендувала громадянам сидіти по домівках. Ті вирішили, що це відмінний привід обуритися і провести масову акцію біля Капітолію в Сакраменто.

Нам треба відкрити Каліфорнію, ця пандемія сміховинна. Все, що відбувається, робиться, щоб нас контролювати, а не проти вірусу. А ми практикуємо наше конституційне право на свободу зібрань".

Рівно такі ж акції в штатах Орегон і Кентуккі. А у Вашингтоні протестують водії вантажівок, що припаркували їх поруч з Білим домом і сигналять, щоб привернути до себе увагу.

Фінансист Уоррен Баффет передбачає, що це тільки початок - Штати на початку глобальних потрясінь.

"Діапазон можливостей для економічного боку все ще екстраординарно широкий. Ми не знаємо точно, що відбувається, коли ви добровільно закриваєте значну частину свого суспільства. У 2008-му поїзд нашої економіки вже сходив з рейок. Тоді у цього були причини - проблеми банків і так далі. Тепер ми зняли поїзд з шляхів і поставили його на узбіччя. Мені невідомі приклади, коли така важлива країна, яка багато робить, має багато населенням, відтісняє власну економіку, свою робочу силу. Це неминуче породжує занепокоєння і гнів з боку суспільства, впливає на психіку, хтось позбавляється накопичень. Це експеримент. Чим він закінчиться, ми незабаром отримаємо відповідь ", - коментує ситуацію Баффет.

Компанія Баффета, до речі, відзвітувала про квартальний збиток у 50 мільярдів доларів. І економічні проблеми - це далеко не головний наслідок коронавіруса. Зафіксованих випадків в США - понад мільйон ста тридцяти тисяч. Число жертв наближається до сімдесяти тисяч. Кризовим моментом вирішив скористатися в передвиборній боротьбі Джо Байден - кандидат в президенти від демократів і колишній віце-президент. У своєму Twitter він звинуватив Трампа в тому, що його адміністрація знищила все, що було створено при ньому і Обамі.

Ми залишили інструкції. Він їх проігнорував. Ми створили офіс для підготовки до пандемії. Він його випатрав. У нас були співробітники Центру по контролю за захворюваннями в Китаї, щоб виявляти і стримувати спалахи. Він витягнув, прибрав їх звідти. Трамп може скільки завгодно намагатися звалити провину, але факт в тому, що саме його дії залишили нас непідготовленими ".

Повертатися на роботу бояться американські законодавці. Дональд Трамп запропонував їм пройти тестування. Лідери обох палат, Мітч Макконнел і Ненсі Пелосі, опублікували заяву, суть якої - спасибі за пропозицію, але лікарням США ці тести потрібніші.

Трамп відреагував в Twitter. Пише - тестів в країні достатньо, законодавці шукають привід не ходити на роботу. І в черговий раз назвав спікера нижньої палати "божевільною Ненсі"