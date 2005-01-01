|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Как правильно сделать маникюр фрезой и сложно ли это сделать самой?
Вы наверняка знаете, что представляет собой фрезер. С его помощью в профессиональных салонах делают маникюр и педикюр. Тем не менее, вы также можете приобрести это многофункциональное устройство и сделать самостоятельный аппаратный маникюр. Фрезер заменяет пилку, полировщик, кусачки и терку. Какие ее функции и как правильно делать маникюр фрезером?
Для чего используют фрезер?
Это устройство многофункционально. Вы можете:
Как работает фрезер для ногтей?
Он может быть разных размеров - в зависимости от мощности и предназначения. Маленькие и более простые предназначены для новичков.
Это электрическое устройство с применением разных фрез подходит для ухода за ногтями и кутикулой рук и ног. Для каждого процесса есть соответствующая насадка https://shellnail.com.ua/frezer-nasadki-ruchki/nasadki-dlya-manikurnogo-apparata/. Аппаратный маникюр одной фрезой, к сожалению, сделать невозможно. Они могут быть изготовлены из различных материалов и минералов. Следует выбирать насадку так, чтобы она приносила желаемый эффект, но не повредила ноготь.
Как снять покрытие с помощью фрезы?
Ногти не требуют специальной подготовки. Стоит заметить, что снятие гель-лака будет сопровождаться большим количеством пыли. Если вы не используете специальную вытяжку, стоит хотя бы разложить бумажное полотенце. Поверьте, это сэкономит вам много времени на уборку. Приступим:
Как обработать кутикулу с помощью фрезера?
Шаг 1. Начинать надо не с фрезера, а пушера или апельсиновой палочки, которая мягко отодвинет кутикулу.
Шаг 2. Далее следует очистить пространство возле боковых валиков. Для этого вам следует использовать конусообразную фрезу. Важно: вращение фрезы должно быть установлено вправо.
Шаг 3. Берем пламевидную фрезу, с помощью которой осторожно поднимем кутикулу.
Шаг 4. Теперь возьмите фрезу в форме цилиндра и отполируйте ногтевую пластину вокруг валиков.
Шаг 5. Далее следует сгладить кутикулу. Для этого вам понадобится шариковая фреза, которая аккуратно удалит эпителий.
Важно! Фрезы для маникюра необходимо дезинфицировать после каждого использования, даже если устройство использует только один человек.
Подводя итог, если вы задумываетесь о покупке и в то же время боитесь работать с фрезером, уверяю вас, его можно "оприходовать" самостоятельно. Прежде всего, это очень простое устройство, а момент практики позволит вам ознакомиться с ним поближе. Если практика не принесла ожидаемых результатов, вы можете записаться на специальные курсы. С их помощью вы наверняка узнаете, какие ошибки совершаете и как их исправить.
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com