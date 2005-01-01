Как правильно сделать маникюр фрезой и сложно ли это сделать самой?

Вы наверняка знаете, что представляет собой фрезер. С его помощью в профессиональных салонах делают маникюр и педикюр. Тем не менее, вы также можете приобрести это многофункциональное устройство и сделать самостоятельный аппаратный маникюр. Фрезер заменяет пилку, полировщик, кусачки и терку. Какие ее функции и как правильно делать маникюр фрезером?

Для чего используют фрезер?

Это устройство многофункционально. Вы можете:

укоротить ногти и придать им форму (наподобие пилки для ногтей, только эффективнее и быстрее);

убрать остатки от перманентного маникюра, например, гелей снять гель-лак;

отполировать пластину, матировать ее (благодаря этому покрытие будет носиться дольше);

удалить кутикулу и обработать боковые валики;

удалить мозоли на ногах.

Как работает фрезер для ногтей?

Он может быть разных размеров - в зависимости от мощности и предназначения. Маленькие и более простые предназначены для новичков.

Это электрическое устройство с применением разных фрез подходит для ухода за ногтями и кутикулой рук и ног. Для каждого процесса есть соответствующая насадка https://shellnail.com.ua/frezer-nasadki-ruchki/nasadki-dlya-manikurnogo-apparata/. Аппаратный маникюр одной фрезой, к сожалению, сделать невозможно. Они могут быть изготовлены из различных материалов и минералов. Следует выбирать насадку так, чтобы она приносила желаемый эффект, но не повредила ноготь.

Как снять покрытие с помощью фрезы?

Ногти не требуют специальной подготовки. Стоит заметить, что снятие гель-лака будет сопровождаться большим количеством пыли. Если вы не используете специальную вытяжку, стоит хотя бы разложить бумажное полотенце. Поверьте, это сэкономит вам много времени на уборку. Приступим:

надеваем насадку для снятия гель-лака и включаем фрезер. Сначала вы должны проверить, какая скорость для вас лучше. После метода проб и ошибок, я начала устанавливать его на максимально возможный;

аккуратно приложите фрезу к ногтевой пластине и от кутикулы вдоль ногтя снимаем покрытие. Мне удобнее сделать несколько коротких повторов вместо одного на всю длину. Не следует сильно давить на ноготь, поэтому, если вы новичок, делайте это как можно осторожнее. Если вы нажмете слишком сильно, вы почувствуете жжение из-за трения фрезы. Если сильно перестараться, то возможен пропил ногтевой пластины!

после снятия гель-лака и базы следует выровнять ногтевую пластину полировщиком. После этого покрытие ложится намного лучше;

затем обрабатываем кутикулу с помощью специальной маленькой фрезы. В этом процессе также будет много пыли, но это нормально;

в конце, следует придать форму с помощью пилочки, и ногти практически готовы к покраске. Мы очищаем их от пыли, обезжириваем, наносим праймер и начинаем красить.

Как обработать кутикулу с помощью фрезера?

Шаг 1. Начинать надо не с фрезера, а пушера или апельсиновой палочки, которая мягко отодвинет кутикулу.

Шаг 2. Далее следует очистить пространство возле боковых валиков. Для этого вам следует использовать конусообразную фрезу. Важно: вращение фрезы должно быть установлено вправо.

Шаг 3. Берем пламевидную фрезу, с помощью которой осторожно поднимем кутикулу.

Шаг 4. Теперь возьмите фрезу в форме цилиндра и отполируйте ногтевую пластину вокруг валиков.

Шаг 5. Далее следует сгладить кутикулу. Для этого вам понадобится шариковая фреза, которая аккуратно удалит эпителий.

Важно! Фрезы для маникюра необходимо дезинфицировать после каждого использования, даже если устройство использует только один человек.

Подводя итог, если вы задумываетесь о покупке и в то же время боитесь работать с фрезером, уверяю вас, его можно "оприходовать" самостоятельно. Прежде всего, это очень простое устройство, а момент практики позволит вам ознакомиться с ним поближе. Если практика не принесла ожидаемых результатов, вы можете записаться на специальные курсы. С их помощью вы наверняка узнаете, какие ошибки совершаете и как их исправить.