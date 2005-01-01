МЕА прогнозує рекордне зниження попиту на енергоносії в 2020 році

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує, що попит на енергоносії в 2020 році впаде на 6% на тлі пандемії коронавіруса. В абсолютному вираженні це найбільше зниження за всю історію спостережень. У відсотковому відношенні це самий різкий спад за останні 70 років.

Агентство назвало пандемію COVID-19 найбільшим шоком для енергетичних ринків з часів Другої світової війни.

"В абсолютному вираженні зниження безпрецедентно - воно еквівалентно втратам всього попиту на енергоносії в Індії, третьому за величиною споживача енергії в світі", - йдеться в доповіді МЕА.

Ці прогнози засновані на припущенні про те, що заходи соціального дистанціювання, введені для боротьби з пандемією, будуть поступово пом'якшуватися в найближчі місяці. При більш швидкому відновленні економічної активності втрата попиту можуть бути обмежені на 3,8%. Однак в разі другої хвилі поширення вірусу попит на енергоносії може впасти більш ніж на 6%.

"Це історичний шок для всього енергетичного світу. На тлі сьогоднішніх безпрецедентних криз в галузі охорони здоров'я та економіки різко знижується попит майже на всі основні види палива, особливо на вугілля, нафту і газ", - заявив глава МЕА Фатіх Біроль.

"Поки ще занадто рано визначати довгострокові наслідки, але енергетична галузь, яка вийде з цієї кризи, буде істотно відрізнятися від тієї, що була раніше", - попередив він.

У I кварталі попит на енергоносії впав на 3,8% в річному вираженні.

Попит на нафту в березні знизився на рекордні 10,8 мільйона барелів на добу в річному вираженні. У квітні, за оцінками МЕА, попит на нафту впаде на 29 мільйонів барелів на добу до мінімального рівня за останні 25 років.

Попит на вугілля та електроенергію також скоротився, оскільки багато підприємств були закриті в рамках боротьби з коронавірусом.

Тим часом, виробництво електроенергії з поновлюваних джерел зросла на 3% в I кварталі і забезпечило майже 28% від загального обсягу поставок електроенергії в порівнянні з 26% роком раніше.